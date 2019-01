F1 – Lewis Hamilton non bada a spese | nuova mega villa a Manhattan | il costo è fuori da

VIDEO Lewis Hamilton - il campione del mondo a lezioni di “sbandieramento” con l’amico Will Smith : Lewis Hamilton e Will Smith hanno dato vita a un simpatico siparietto. Il cinque volte campione del mondo di Formula Uno è abituato a vedersi sventolare davanti la bandiera a scacchi visto che ha vinto ben 73 Gran Premi in carriera, l’icona cinematografica è invece un grande appassionato del Circus e più volte lo abbiamo visti nel paddock per ammirare da vicino i bolidi. Will Smith ha improvvisato un corso per sbandieratori sul circuito di ...

F1 – Lewis Hamilton si allena con il piccolo Steve : il dolce e simpatico siparietto in palestra [VIDEO] : Lewis Hamilton e l’allenamento insieme al suo ‘nuovo’ personal trainer: il pilota della Mercedes in palestra con il piccolo Steve Lewis Hamilton si cimenta in un particolare allenamento insieme al suo ‘nuovo’ e piccolo personal trainer. Il pilota di Formula Uno, in palestra con il dolce Steve, si diverte ad improvvisare con il bambino una divertente sessione di esercizi. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL ...

F1 – Compleanno Hamilton - Will Smith insegna a Lewis a sventolare la bandiera a scacchi : gli esilaranti auguri dell’attore statunitense [VIDEO] : Will Smith e gli esilaranti auguri a Lewis Hamilton: un video tutto da ridere per i 34 anni del 5 volte campione del mondo Lewis Hamilton ha spento ieri 34 candeline e, sui social, al contrario di quello che si sarebbero aspettati in molti, non ha condiviso alcun tipo di divertimento folle, se non un dolcissimo allenamento col suo figlioccio. Nelle sue storie Instagram, però, il 5 volte campione del mondo ha ricondiviso tutti gli auguri ...

F1 – Lewis Hamilton spaventa gli avversari - il britannico pronto per un nuovo inizio : “voglio lavorare duro” : Lewis Hamilton ed il suo primo (caparbio) messaggio social del 2019: il britannico pronto a mettersi di nuovo alla prova Anche se l’inizio del campionato mondiale di Formula Uno è ancora lontano (il 17 marzo si aprirà con il Gp d’Australia), Lewis Hamilton pare già proiettato in quell’ottica. Il pilota della Mercedes manda un messaggio non troppo subliminale ai rivali sui social, facendo intere di voler ripetere le ...

F1 - Toto Wolff : “L’esito del Mondiale 2016 ha posto le basi dei successi di Lewis Hamilton” : Il 2018 è andato in archivio ed ora è tempo di pensare al 2019. Nel Mondiale di Formula Uno di quest’anno i valori si sono confermati, guardando a quanto è avvenuto in precedenza: Lewis Hamilton e Mercedes sono stati i più forti. Nei 100 GP dell’era dei motori ibridi le Frecce d’Argento sono salite sul podio più alto in ben 74 occasioni e questo dato basta ed avanza per evidenziare l’egemonia del team di Brackley dal 2014 ...

F1 - Lewis Hamilton : “Michael Schumacher è il più grande pilota di tutti i tempi. I suoi record? Batterli non è una motivazione” : Lewis Hamilton ha ufficialmente incoronato Michael Schumacher, esprimendo tutta la sua ammirazione nei confronti del Kaiser che ha segnato la storia della Formula Uno. L’attuale Campione del Mondo è stato lapidario nelle dichiarazioni rilasciate in questa chiusura di anno solare: “Michael Schumacher è il più grande pilota della F1 di tutti i tempi“. Il britannico, detentore di cinque titoli iridati, ha espresso candidamente la ...

F1 - Toto Wolff : “Lewis Hamilton - forse il più grande di sempre. Meglio di Schumacher? Sulla stessa traiettoria” : Toto Wolff ha osannato Lewis Hamilton in un’intervista concessa alla Reuters: “Non tutti riconoscono una grande carriera, un grande sportivo o la grandezza in generale nel momento in cui si verificano: c’è molta negatività e invidia mentre accade. Si viene riconosciuti solo quando una carriera si è conclusa, non so perché. Noi siamo estremamente privilegiati nel seguire la carriera del forse più grande pilota da corsa di tutti i tempi”. Il ...

F1 – La Mercedes accanto a Michael Schumacher : il dolce gesto di Lewis Hamilton e Toto Wolff : Un gesto solidale da parte dei due uomini più rappresentativi della Mercedes nei confronti della fondazione di Michael Schumacher: l’azione nobile di Lewis Hamilton e Toto Wolff Di Michael Schumacher, dopo l’incidente sugli sci che 5 anni fa l’ha costretto in un letto nella sua casa di Losanna, non si conoscono i dettagli delle sue condizioni di salute. Del campione di Formula Uno, che per anni ha dominato su tutti i ...

F1 - quanto guadagnano i piloti? La classifica e gli stipendi più ricchi. Guida Sebastian Vettel - 2° Lewis Hamilton : Siamo nella pausa invernale e i campioni del Mondiale di Formula Uno si stanno concedendo un periodo di riposo per ricaricare le pile e ripartire con maggior convinzione nel prossimo campionato, che inizierà il 17 marzo in Australia, a Melbourne. Il Circus nell’anno che ci sta per lasciare ha confermato i valori già noti: Lewis Hamilton e la Mercedes sono i più forti. Il britannico e le Frecce d’Argento, infatti, hanno portato a casa ...

F1 - Verstappen a gamba tesa su Hamilton : la frecciata a Lewis Hamilton è di quelle tremende : Il pilota olandese ha lanciato una velenosa frecciatina a Lewis Hamilton, considerando quanto visto nel corso del Mondiale 2018 Max Verstappen non le ha mandate a dire a Lewis Hamilton, ridimensionando la stagione compiuta dal pilota britannico. L’olandese si è soffermato sul Mondiale 2018, sottolineando come altri piloti avrebbero potuto vincere il titolo con quella Mercedes, includendo anche se stesso in questo ristretto novero di ...

Tennis – Marion Bartoli annuncia : “sono vegana - mi ha ispirato Lewis Hamilton! Vi spiego perchè” : Marion Bartoli ha spiegato di essere diventata vegana: l’ex Tennista francese ha raccontato di essersi ispirata al campione di F1 Lewis Hamilton Nei giorni scorsi, Marion Bartoli ha fatto un importante annuncio: la Tennista francese ha raccontato di essere diventata vegana. In passato Bartoli ha avuto diversi problemi legati all’anoressia, disordini alimentari e altre problematiche per le quali ha rischiato anche la vita. ...

F1 – Lewis Hamilton risponde alle critiche - il britannico non ci sta : “non importa cosa mi tirate contro” : Lewis Hamilton non si fa abbattere dalle critiche: il britannico della Mercedes sicuro di se stesso. Il messaggio ai leoni da tastiera è diretto e sincero Lewis Hamilton è spesso preso di mira sui social: tante le critiche per il 5 volte campione del mondo di F1, che deve sempre fare attenzione a ciò che pubblica, che afferma e che fa quotidianamente. Anche solo una passeggiata con i suoi amati cani potrebbe essere motivo per i leoni da ...