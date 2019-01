Eugenio Che Guevara Nuova gaffe a L' Eredità

Eugenio Sangregorio - ho tifato per il deputato che balbettava. Ma poi mi sono fatto delle domande : Camera dei deputati, il disegno di legge anticorruzione è, almeno qui, a fine corsa. Prima, però, come di consueto, sono previste le dichiarazioni di voto di ciascun gruppo parlamentare. Per il gruppo misto Noi con l’Italia-Usei prende la parola l’onorevole Eugenio Sangregorio. “È… è un…”, balbetta, si interrompe, prova a riprendere ma non c’è niente da fare, finché la presidente di turno, Maria Edera Spadoni, ...