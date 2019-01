Energia | al via candidature per Oscar europeo ai migliori servizi di aziende

Energia : al via le candidature al premio europeo per i migliori servizi : Al via le candidature all’11aedizione del premio European Energy Service Award (EESA), una sorta di “Oscar europeo” ai migliori servizi energetici offerti dalle aziende. Il riconoscimento sarà assegnato il 20 febbraio 2019 a Bruxelles nell’ambito del progetto guarantEE che vede impegnata l’ENEA assieme a 12 partner di Paesi Ue con l’obiettivo di favorire l’utilizzo dei contratti di prestazione energetica (Energy Performance Contract-EPC) ...