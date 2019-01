Emirates cerca personale di bordo | selezioni a Milano | Roma | Torino e Catania

Blastingnews

(Di venerdì 11 gennaio 2019), la compagnia di Dubai, rinuovoda introdurre nel proprio team di. La compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai richiede dipendenti italiani, che selezionerà a gennaio, in 4 diverse città:. La compagnia vola in Italia da ben 26 anni ed è stata fondata il 25 marzo 1985. Si tratta della più grande compagnia del Medio Oriente, che vanta 161 destinazioni in 6 continenti diversi.I requisiti richiesti Gli aspiranti che sognano la nuova professione, e vogliono tentare di essere assunti, devono presentare un Curriculum Vitae aggiornato in lingua inglese, completo di una foto attuale. Prima di prendere parte all'Open Day, si raccomanda la registrazione al sito del gruppo. La compagnia 'favorirà' i candidati più appassionati ed entusiasti, per garantire e confermare ai propri clienti un'esperienza di...