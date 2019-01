Emily morta in slittino | il papà al Tg1 | ' Se solo il cartello fosse stato in italiano'

Emily morta a 8 anni in slittino - il papà : “Se il divieto in italiano ora sarebbe viva” : "Mia moglie vedendo la pista non voleva scendere da lì" ha raccontato l'uomo, ribadendo di non aver visto quel piccolo simbolo di divieto ma solo la scritta in tedesco incomprensibile. "Se mi fossi accorto del divieto avrei detto a mia moglie di non scendere" ha assicurato il papà della piccola Emily.Continua a leggere

Emily - morta a 8 anni con lo slittino. Il papà al Tg1 : «Se il cartello fosse stato in italiano...» : «Se il cartello fosse stato in italiano, sicuramente a mia moglie avrei detto 'aspetta un attimo che le indicazioni ci dicono che tu lì non puoi stare che è un tratto...

Bimba morta sullo slittino - arriva il via libera per il funerale di Emily Formisano : schiantata contro un albero a bordo di uno slittino, su cui era anche la mamma Renata Dyakowska , polacca di 38 anni. Mamma e figlia probabilmente per errore erano arrivate in cima al Renon e avevano ...

Emily morta in slittino - lo strazio del padre : 'Il mio angelo non c'è più' : Dopo due giorni dalla disgrazia in cui è morta sulla cime piemontesi del Sestriere la piccola sciatrice romana Camilla Compagnucci di nove anni, un'altra famiglia è stata distrutta a causa di un nuovo incidente mortale in montagna. Come Francesco, padre di Camilla, Ciro Formisano, padre di Emily, piange e si dispera. Venerdì, il suo 'angelo' è morto sul colpo, dopo che lo slittino su cui era con la mamma si è schiantato contro un albero. Tutto è ...

Incidente al Renon - il cartello «slittini vietati» era solo in tedesco|Così è morta Emily L’urlo del padre : Dove andate? : La mamma, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano, avrebbe imboccato la pista nera per sbaglio. Non avrebbe infatti visto un altro cartello, questa volta solo con il simbolo dello slittino sbarrato di rosso. La pista è stata messa sotto sequestro

Renon - incidente in slitta. Emily è morta l'ultimo giorno di vacanza : una tragedia per una mamma, Renata Dyakowska , una donna polacca di 38 anni residente a Reggio Emilia, e la sua piccola bimba, di appena 8 anni, Emily Formisano . Secondo una prima ricostruzione degli ...