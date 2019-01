Droga | sgominata piazza spaccio Catania

Monza - sgominata gang di albanesi : pistole rubate - Droga e refurtiva : Brillante operazione da parte dei carabinieri di Desio ( Monza e Brianza), che nella notte tra giovedì e venerdì sono riusciti a sgominare una banda di malviventi albanesi .Questi ultimi, secondo quanto riferito dagli inquirenti, si erano resi protagonisti di numerosi furti compiuti negli ultimi mesi tra la provincia di Milano e la Brianza, ma non solo. I principali imputati, un 22enne, un 30enne e due 33enni, sono stati accusati di una lunga ...

Fiumi di Droga dalle Filippine : sgominata la banda delle colf : 47 arresti : colf di professionisti e imprenditori. I carabinieri hanno sgominato la ' banda delle colf ', con 47 arresti totali per detenzione e spaccio di shaboo, la droga dei filippini. dalle prime luci dell'...

Roma - Droga dalle Filippine : sgominata la 'banda delle colf' : 47 arresti : Colf di professionisti e imprenditori. I carabinieri hanno sgominato la ' banda delle colf ', con 47 arresti totali per detenzione e spaccio di shaboo, la droga dei filippini. dalle prime luci dell'...

Potenza - Droga : sgominata banda nigeriani : 6.58 I Carabinieri del comando provinciale di Potenza stanno eseguendo nel capoluogo lucano, a Napoli e in altri comuni del Potentino 21 arresti. Le persone coinvolte sono ritenute responsabili a vario titolo di detenzione di droga ai fini di spaccio. Le indagini hanno documentato l'operatività di una cellula criminale nigeriana nel settore della droga ,che aveva la sua base nel centro abitato di Potenza .

Sgominata banda di trafficanti Droga in Puglia : 41 gli arresti : Bari – L’operazione messa a segno dai carabinieri, denominata ‘Short message’, ha consentito di sgominare una banda dedita al traffico di droga in tutta la regione. Sono complessivamente 55 le persone indagate, 41 raggiunte da ordinanze di custodia cautelare (30 in carcere, 11 ai domiciliari) accusate a vario titolo di titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, ...