blogo

: DopoFestival 2019, Melissa Greta Marchetto affiancherà Rocco Papaleo e Anna Foglietta - aristonati : DopoFestival 2019, Melissa Greta Marchetto affiancherà Rocco Papaleo e Anna Foglietta - tvblogit : DopoFestival 2019, Melissa Greta Marchetto affiancherà Rocco Papaleo e Anna Foglietta - Varych4 : DopoFestival 2019, Melissa Greta Marchetto affiancherà Rocco Papaleo e Anna Foglietta -

(Di venerdì 11 gennaio 2019)Sarà, la terza conduttrice dell'edizione di quest'anno delche avrà come titolo completo,- The Dark Side of Sanremo.Come già anticipato da noi di Blogo, sono stati confermati sia il nome dell'attriceche l'ingaggio di un terzo conduttore. La scelta è ricaduta sulla conduttrice televisiva e radiofonica brianzola che, negli ultimi anni, ha presenziato a molti programmi televisivi e radiofonici targati Rai come Quelli che il calcio, il Premio Bellisario, il Festival internazionale del circo di Monte Carlo, gli Sbandati di Radio2 e il Concertone del Primo Maggio.pubblicato su TVBlog.it 11 gennaio18:39.