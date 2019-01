Donald Trump ha trovato il modo per costruire il muro con il Mexico

Donald Trump - il discorso integrale : 'Muro col Messico - come fermo l'immigrazione' : Abbiamo richiesto più agenti, piu' giudici dell'immigrazione e piu' posti letto per avere il tempo di gestire la forte crescita nella immigrazione illegale che e' alimentata dalla nostra economia ...

Donald Trump : "C'è una crisi umanitaria al confine col Messico. Il muro serve subito" : Al confine con il Messico c'è una "crisi umanitaria e di sicurezza". Donald Trump si rivolge agli americani per spiegare il perché il muro al confine con il Messico è essenziale. Un discorso conciso, di otto minuti, in cui il presidente americano non si spinge a dichiarare l'emergenza nazionale, uno strumento controverso che gli avrebbe attirato una nuova pioggia di critiche."L'immigrazione illegale e non controllata fa male ...

Il presidente turco Erdogan si è rifiutato di incontrare il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è rifiutato di incontrare John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Donald Trump, che si trovava ad Ankara da lunedì. Appena arrivato in Turchia, Bolton aveva detto che la Turchia non

Le 8 fatiche di Mike Pompeo - missione nel mondo arabo sunnita spaventato da Donald Trump : Una mega missione nei Paesi arabi sunniti per rassicurare i suoi più che preoccupati interlocutori che il dietrofront, sia pure diluito nel tempo, dei 2000 soldati statunitensi di stanza in Siria, voluto dal presidente Donald Trump, non significa che l'America si stia disimpegnando dal sempre più destabilizzato quadrante mediorientale. E già questa opera di convincimento appare impresa alquanto ardua. Se poi si aggiunge che ...

La Favorita : Olivia Colman paragona la regina Anna a Donald Trump : La situazione politica americana è stata affrontata anche da Jim Carrey , salito sul palco per consegnare il Vanguard Award al regista Peter Farrelly e al cast di Green Book : " Chiudiamo gli occhi e ...

Moavero in Usa : per Donald Trump su F35 e Muos non si può negoziare : The Donald ti dà carta bianca, sempre nell'ottica di "America first", ma non fa sconti. Ti riconosce un ruolo primario nella disastrata cabina di regia sulla Libia (geopoliticamente parlando, un Paese irrilevante per Washington), plaude per la linea della fermezza sui migranti, ma sui programmi di spesa che stanno a cuore all'amministrazione Trump (Nato, F-35, Muos) non c'è niente da negoziare, solo impegni da rispettare. ...

Donald Trump e il nuovo post su Instagram : "Il muro sta arrivando" - Sky TG24 - : Il presidente americano annuncia la costruzione della barriera con il Messico su Instagram. Ma la nuova Camera a maggioranza democratica ha votato la fine dello shutdown senza i 5 miliardi di fondi ...

Donald Trump torna in versione "Trono di Spade" - ma il Congresso colpisce per primo : Donald Trump torna in versione "Trono di Spade", e dopo aver usato la frase della serie all'inizio di novembre per annunciare il ritorno della sanzioni contro l'Iran, questa volta il tema è il Muro al confine con il Messico. "The wall is coming" (Il muro sta arrivando), scrive sul suo profilo Instagram il presidente Usa, dopo una apparizione a sorpresa in sala stampa alla Casa Bianca nella quale si è complimentato con Nancy Pelosi ...

Mitt Romney contro Donald Trump : "Non è all'altezza" : Un attacco frontale, dalle colonne del Washington Post. Mitt Romney, ex candidato repubblicano alla Presidenza, in procinto di giurare giovedì come senatore, si scaglia contro Donald Trump proponendosi come nuova voce critica del Grand Old Party dopo la morte di John McCain e l'uscita di scena di alcuni senatori 'dissidenti'. Romney sostiene che la condotta di Trump "negli ultimi due anni, in particolare le sue azioni in questo mese, sono ...

Auguri di buon anno - Capodanno 2019/ Gli auguri 'rissosi' di Donald Trump su Twitter ai nemici haters : buon anno! Capodanno 2019, feste e nuovi propositi: attesa finita, ma non per tutti, perché in alcune zone non si celebra il 1° gennaio...

Dal cambiamento climatico alle lodi alla - sua - intelligenza : un anno nei tweet di Donald Trump : La notte del 5 Febbraio 2013, Donald Trump imparò che avrebbe potuto twittare da solo . Justin McConney, allora suo social media manager, ha comparato il momento di questa scoperta alla scena del film ...

Un anno senza i missili di Kim Jong-un - anche grazie a Donald Trump : ... a Pyongyang: le due Coree hanno ridotto i posti di guardia al confine e promettono nuovi collegamenti stradali e ferroviari per unire, un giorno, la penisola al resto dell'Asia e del mondo. Il ...

Colloquio telefonico tra Xi Jinping e Donald Trump : ...attribuisce grande importanza alle relazioni con gli Usa e intende impegnarsi per fare tesoro delle esperienze accumulate negli ultimi 40 anni a beneficio dei popoli dei due Paesi e di tutto il mondo.

La legge del caos di Donald Trump : Il presidente degli Stati Uniti porta avanti il disimpegno a beneficio di un vuoto colmato solo dalle ambizioni delle potenze del momento, globali o regionali. Leggi