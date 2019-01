Dipendenza da cibo | che cos’è e come uscirne

vanityfair

(Di venerdì 11 gennaio 2019) DISINTOSSICATI PRIMA DI ANDARE AL SUPERMERCATO FAI LA LISTA DI CIO’ CHE TI SERVE FAI LA SPESA A STOMACO PIENO LEGGI LE ETICHETTE ORGANIZZA I MENU’ TROVA IL TEMPO PER CUCINARE STOP AI PASTI MORDI E FUGGI SPERIMENTA NUOVI SAPORI CIRCONDATATI DI PERSONE CHE MANGIANO IN MODO SANO CONOSCI LE CONSEGUENZEDiciamoci la verità: chi più chi meno siamo un po’ tutti dei foodlovers, degli amanti del, soprattutto di quello che dà piacere e gratificazione,gli alimenti ipercalorici. Eppure, il desiderio di mangiare determinati cibi può in alcune circostanze diventare incontrollato e trasformarsi in un vero e proprio disturbo alimentare chiamato Food Addiction. Secondo diversi studi ladaè una delle cause principali dell’obesità, del sovrappeso e delle malattie ad essi correlate. «Chi ne soffre prova un desiderio insaziabile che viene soddisfatto attraverso il consumo di ...