Ddl cannabis legale | Salvini | la proposta M5S non passerà mai

Cannabis - Matteo Salvini stoppa il Ddl M5s : "Non passerà mai" : Matteo Salvini stoppa il ddl del M5s sulla Cannabis. "Non passerà mai e non è nel Contratto di governo", ha detto il ministro dell'Interno, a margine dell'inaugurazione della sede dell'Ugl a Milano, rispondendo a una domanda sulla proposta di legge del senatore pentastellato Matteo Mantero.Il ddl, presentato lo scorso 9 gennaio, consentirebbe "a determinate condizioni, la coltivazione della Cannabis, in forma individuale (fino a 3 ...

Cannabis - Ddl M5S : sì a uso ricreativo : 15.47 Autoprodurre Cannabis a uso ricreativo non sarà più reato. Lo prevede il ddl presentato a Palazzo Madama dal senatore M5S Matteo Mantero. Secondo la proposta, anticipata su Facebook col titolo "Libera Cannabis in libero Stato", sarebbe consentito "coltivare fino a 3 piante femmine in casa propria o in forma associata (per un massimo di 30 soci), e di detenere fino a 15 grammi di sostanza presso il proprio domicilio e 5 grammi fuori".

