Dati Istat | crolla produzione industriale a novembre | auto -19 | 4%

Coldiretti - Dati Istat sulle condizioni di vita : 2 - 7 milioni di persone costrette a chiedere aiuto per mangiare : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in Italia sono i 2,7 milioni di persone che nel 2017 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare . E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sulle condizioni di vita , reddito e carico fiscale delle famiglie relative all’anno 2017. Si tratta di persone che – sottolinea la Coldiretti – hanno beneficiato degli aiuti alimentari attraverso l’accesso ...

Violenza sulle donne - i Dati Istat 'In 49mila si sono rivolte a Centri' : L'Italia fa troppo poco per combattere i femminicidi e la Violenza sulle donne. Lo dicono gli esperti di Grevio,, Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence,, ...