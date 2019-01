Da San Siro all' Arena di Verona | tutti i luoghi delle Olimpiadi 2026

Paquetà sbarcherà a Milano nel weekend : visite mediche e poi a San Siro : Lucas Paquetà atteso a Milano nel weekend. Il neo giocatore rossonero, che si aggregherà ufficialmente alla squadra agli inizi di gennaio, dovrebbe sbarcare alla Malpensa nella giornata di sabato 8 dicembre. Dopodiché, secondo quanto riportato da Tuttosport, il brasiliano svolgerà le visite mediche presso la clinica La Madonnina e potrebbe essere presente sugli spalti a San Siro – al fianco di Leonardo e Maldini – per il match di campionato ...

San Siro chiuso per razzismo - l’Inter lo riempie con i bambini : Aperto il primo anello bambini sugli spalti per Inter-Sassuolo del 19 gennaio. La Figc ha concesso l’ok all’Inter per poter riempire il primo anello arancio con i ragazzi delle scuole calcio. Lo stadio è stato chiuso dal giudice sportivo per due turni dopo i cori razzisti contro Kalidou Koulibaly. Ma, anche per evitare di fare brutte figure con le televisioni, l’Inter ha seguito l’esempio della Juventus. In Italia la ...

L'Inter non ricorre su San Siro : L'Inter non presentera' alcun ricorso contro la decisione del giudice sportivo di chiudere San Siro per due giornate a causa dei cori razzisti contro il difensore del Napoli Koulibaly durante la ...

San Siro chiuso per due turni - l’Inter non presenta ricorso ma… : la richiesta del club nerazzurro : L’Inter non presenta ricorso per la chiusura dello stadio San Siro per due turni ma fa una richiesta specifica alla Federcalcio e alla Lega Nazionale di Serie A L’Inter non presenterà ricorso contro la chiusura per due turni dello stadio di San Siro per i fatti della partita contro il Napoli, ma chiede di aprire lo stadio ai bambini. Il club nerazzurro ha fatto sapere in un comunicato che non si appellerà contro la decisione ...

Inter - niente ricorso su chiusura San Siro : "Ma fate entrare i bambini" : L' Inter non presenterà ricorso contro la chiusura per due turni dello stadio di San Siro per i fatti della partita contro il Napoli, ma chiede di aprire lo stadio ai bambini. Il club nerazzurro ha ...

Inter - ufficiale : no al ricorso per San Siro a porte chiuse - ma fate entrare i bimbi : Come preannunciato dagli inviati di Sky Sport negli scorsi giorni l'Inter non farà ricorso contro la chiusura del Meazza nelle partite contro Benevento e Sassuolo per i cori di discriminazione territoriale e razziale nella partita contro il ...

Inter - niente ricorso sulla chiusura di San Siro : 'Ma fate entrare i bambini' : L'Inter non farà ricorso contro la chiusura per due partite dello stadio di San Siro, per i fatti della partita contro il Napoli. Il club lo ha ufficializzato in un comunicato, in cui spiega inoltre ...

Inter - nessun ricorso per la chiusura di San Siro : Il club ha però chiesto alla Lega Serie A di aprire Inter-Sassuolo a bambini e bambine delle Scuole Calcio nerazzurre e ai ragazzi e ragazze del CSI. L'articolo Inter, nessun ricorso per la chiusura di San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Razzismo - l'Inter resta a porte chiuse. Ma chiede : "A San Siro solo i bimbi" : l'Inter non farà ricorso per le due partite casalinghe a porte chiuse decise dal giudice sportivo in seguito ai buu razzisti indirizzati a Kalidou Koulibaly durante la partita contro il Napoli del 26 ...

Tifoso morto a San Siro - salgono a 23 gli indagati per omicidio : Sono saliti, al momento, a 23 gli indagati per omicidio volontario e rissa aggravata nell'inchiesta milanese sugli scontri tra ultras interisti e napoletani del 26 dicembre che hanno provocato la morte di Daniele Belardinelli. L'ipotesi di omicidio volontario, contestata a tutti e 23 gli identificati, e' un passaggio tecnico per svolgere tutti gli accertamenti. Nel frattempo, sulla seconda auto bloccata a Napoli, sarebbero state riscontrate ...

Tifoso morto a San Siro - Piovella “ha seguito regola dell’omertà” : Marco Piovella, uno dei capi della curva nord interista arrestato per gli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli, "ha seguito la regola dell'omerta' propria" dei gruppi della curva "che ne uscirebbe certamente rafforzata se egli fosse scarcerato provocando ostacoli ancora maggiori all'accertamento della verita'". Lo scrive il gip di Milano Guido Salvini nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta di domiciliari.

Tifoso morto a San Siro - “trenta - quaranta” persone indagate : Potrebbero essere alcune decine, "trenta, quaranta", le persone indagate a Napoli per la morte dell'ultra' del Varese Daniele Belardinelli fuori da San Siro la sera del 26 dicembre scorso. Lo ha detto l'avvocato Emilio Coppola uscendo dalla Questura di Napoli al termine degli interrogatori cui sono stati sottoposti i quattro tifosi azzurri che erano a bordo della Volvo sequestrata dagli inquirenti. Coppola, che inizialmente era il difensore ...

Tifoso morto a San Siro - ultrà Napoli indagato per omicidio : E' stato iscritto stamani nel registro degli indagati per omicidio volontario l'ultra' del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della Volvo B40 station wagon, sequestrata ieri, che avrebbe investito Daniele Belardinelli durante gli scontri di Santo Stefano fra i tifosi di Inter e Napoli.

Scontri di San Siro - sequestrata un’auto a Napoli : sarebbe quella che ha ucciso Daniele Belardinelli : Si tratta di un’Audi station wagon intestata in leasing al padre incensurato di un tifoso del Napoli Proseguono le indagini sugli Scontri di San Siro, avvenuti prima e dopo il match di Serie A tra Inter e Napoli, che hanno causato la morte di Daniele Belardinelli. Mourad Balti Touati/LaPresse L’auto che ha investito il tifose del Varese, presente allo stadio lo scorso 26 dicembre, è stata sequestrata oggi a Napoli, ...