Cultura | musei Busto Arsizio nel circuito card Lombardia

Tra arte - Cultura e design : dal Cairo a Manhattan - dalla Cina a Hollywood - i 10 musei-novità dell'anno : Quella strana struttura con due volumi perpendicolari diventerà uno dei più grandi poli per la cultura visuale contemporanea nel mondo: 65mila metri quadrati dedicati ad arte , design , architettura e ...

Maltempo Puglia : chiusi musei e luoghi di Cultura - anche Castel del Monte : Il Maltempo che ha stravolto la viabilità costringe alla chiusura buona parte dei luoghi di cultura del Polo museale della Puglia , già oggi e anche per la giornata di domani. Sono chiusi la Galleria Nazionale della Puglia a Bitonto (Bari), l’Antiquarium e il Parco archeologico a Canne (Barletta), il Palazzo Sinesi a Canosa di Puglia (Bat), il Castel lo Angioino a Copertino (Lecce), il Museo archeologico e il Parco archeologico di Egnazia a ...

Il ministro dei Beni Cultura li - Alberto Bonisoli - ha detto che nel 2019 le giornate gratis ai musei aumenteranno e saranno 20 : Il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli ha detto che il prossimo anno le giornate gratuite nei musei aumenteranno e saranno 20: «Si passerà a 20 giornate gratuite e saranno distribuite in modo diverso rispetto al passato, perché voglio introdurre

Cultura - ecco il week end tra musei - mostre teatro e musica : E oltre ai musei anche spettacoli nei teatri, e concerti e cinema. Nei musei civici, quindi, ma non solo. L'offerta si diffonde da Testaccio all'Auditorium, dalla casa del Cinema al Palazzo delle ...

Musei - ho passato Halloween alla National Gallery. E ho visto come si amministra la Cultura : Ho scattato questa fotografia mercoledì, il giorno di Halloween. Siamo a Washington, nella National Gallery of Art: e anzi siamo di fronte ad una delle sue opere più preziose e venerate, la Ginevra de’ Benci di Leonardo. Mi pare un’immagine straordinariamente eloquente, un’immagine che contiene interamente un discorso sulla politica dei Musei, sulla politica del patrimonio: sulla politica culturale. Che se vuole essere una politica per la ...