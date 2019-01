Cristiano Ronaldo | guai senza fine | la polizia chiede l' esame del dna

La polizia di Las Vegas chiede all'Italia il Dna di Cristiano Ronaldo : La polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all'esame del Dna. Lo scopo è quello di confrontare i risultati del test con le tracce di Dna rinvenute sugli abiti della donna che lo accusa di violenza sessuale. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti delle forze dell'ordine. La richiesta, spiega il Wsj, è stata inviata di recente alle autorità giudiziarie italiane competenti.

La polizia di Las Vegas ha chiesto che Cristiano Ronaldo si sottoponga al test del DNA per il presunto stupro di Kathryn Mayorga : Il Wall Street Journal ha scritto che la polizia di Las Vegas ha inoltrato di recente una richiesta alle autorità italiane per sottoporre Cristiano Ronaldo al test del DNA: l’obiettivo è quello di verificare un’eventuale corrispondenza con il DNA trovato

