Criminal Minds 15 ci sarà | tutte le novità della serie giunta all’ultima stagione

Criminal Minds si concluderà con la 15esima stagione : Non sono tante le serie che possono vantare di aver superato le 10 stagioni e ancora meno quelle che sono arrivate a 15: invece pare che sarà proprio questo il destino di Criminal Minds, la produzione crime che è da più di un decennio colonna portante degli ascolti della rete americana Cbs (mentre da noi va in onda su Rai2 e Fox Crime). Ciò nonostante una serie così longeva mostra inevitabilmente i segni del tempo e quindi è giunta la decisione ...

Criminal Minds 14×11 : uno strano rapimento : Criminal Minds 14×11 trama e promo – L’undicesimo episodio della serie Tv andrà in onda mercoledì, 2 gennaio 2019 sulla CBS. “Night Lights” vedrà il BAU volare fino in Oregon per indagare su un caso agghiacciante. Secondo le anticipazioni sulla trama di Criminal Minds 14×11, le indagini potrebbero essere connesse con un delitto precedente.Criminal Minds 14×11 trama e anticipazioniIl BAU dovrà indagare su un ...

The Big Bang Theory batte NCIS e Criminal Minds ed é la serie più amata di sempre : The Big Bang Theory terminerà il prossimo anno, ma l'affetto dei fan per la serie resterà invariato ancora per molto. A svelarlo sono le cifre da record che la comedy creata da Chuck Lorre continua a registrare in patria: ascolti pari a oltre 14 milioni di spettatori (calcolando non solo i numeri di chi lo guarda in diretta, ma anche di coloro che registrano l'episodio e lo riguardano) e 2.7 punti nel rating demografico. The Big Bang Theory è ...

Ultimi episodi di Criminal Minds 13 su Rai2 - trame 10 dicembre : a quando la nuova stagione? : Le storie di Criminal Minds 13 su Rai2 stanno per terminare. Stasera, 10 dicembre, andranno in onda gli Ultimi episodi della serie con una super maratona fino a notte fonda. I fan potranno salutare uno degli show televisivi più amati, in attesa della quattordicesima stagione. Il crime è stato infatti rinnovato per un nuovo ciclo di episodi, attualmente in onda negli Stati Uniti. Ma ecco le anticipazioni su ciò che vedremo questa sera. Si ...

Torna Criminal Minds 13 su Rai2 con una lunga maratona - anticipazioni episodi 3 dicembre : Dopo la pausa, Torna in onda Criminal Minds 13 su Rai2 con una bella novità. Per farsi perdonare dai fan per l'inaspettato cambio di programma (la scorsa settimana c'era l'omaggio a Bernardo Bertolucci), stasera, 3 dicembre, arriva una super maratona televisiva con la serie. Infatti, l'emittente trasmetterà ben cinque episodi, di cui quattro inediti e uno in replica. Non sappiamo se la programmazione resterà invariata anche nelle prossime ...

Criminal Minds 14×10 : Prentiss è innamorata? : Criminal Minds 14×10 trama e promo – Il decimo episodio della serie Tv andrà in onda sulla CBS il prossimo 12 dicembre 2018. “Flesh and Blood” vedrà Prentiss in un faccia a faccia con il proprio passato. Un tema che in questa stagione ha colpito molti dei protagonisti. La trama di Criminal Minds 14×10 ci anticipa però anche un risvolto rosa per la leader del BAU. Criminal Minds 14×10 trama e anticipazioni La ...

Criminal Minds 13 su Rai2 non va in onda il 26 novembre per l’omaggio a Bernardo Bertolucci : cambio programmazione : Criminal Minds 13 su Rai2 non va in onda ma per una giusta causa. Stasera, 26 ottobre, l'emittente avrebbe dovuto trasmettere gli episodi 13x15 e 13x16, ma al loro posto ci sarà un film omaggio a Bernardo Bertolucci. Il regista italiano è morto in giornata odierna all'età di 77 anni, lasciando un grande vuoto nel cinema nostrano. Per questo motivo, Rai2 ha deciso di ricordare la figura del Maestro con uno dei suoi film simbolo. Al posto di ...

Criminal Minds 14×09 : uno spettro nel passato di Tara : Criminal Minds 14×09 trama e promo – Il nono episodio della serie Tv della CBS ritornerà sul piccolo schermo mercoledì, 5 dicembre 2018. “Broken Wing” ci regala un viaggio breve nel passato di Tara, per un mistero da risolvere. La trama di Criminal Minds 14×09 vedrà nfatti il BAU impegnato in un caso scottante. Criminal Minds 14×09 trama e anticipazioni Tara dovrà fare i conti con un professore del suo passato da ...

Criminal Minds 14×08 : Rossi di nuovo single? : Criminal Minds 14×08 trama e promo – L’ottavo episodio dello show crime firmato CBS andrà in onda in America mercoledì, 21 novembre 2018. “Ashley” ci introduce un nuovo caso, ma anche novità sul fronte Rossi. Secondo la trama di Criminal Minds 14×08, la relazione fra il profiler e Krystall non andrà come il previsto. Criminal Minds 14×08 trama e anticipazioni Forse è arrivato il momento per Rossi di ...

Criminal Minds 13 torna tra cadaveri - serial killer e una storia d’amore per Luke? Anticipazioni 19 novembre : Criminal Minds 13 torna in onda oggi, 12 novembre, su Rai2 con i nuovi episodi della seconda parte di stagione. La rete continua a mandare in onda i crime americani dal venerdì al lunedì e oggi chiude questo suo lungo arco con la serie CBS. Ad andare in onda oggi saranno gli episodi 11 e 12 della stagione dal titolo "I segreti oscuri" e "Una luna crudele" in cui il BAU raggiunge la Virginia per indagare su un particolare caso dopo che una ...