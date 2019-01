Coppa Italia | tutti in campo per gli ottavi di finale | le quote nel dettaglio di William

Weekend lungo in compagnia degli ottavi di Coppa Italia : i pronostici di William Hill : Si parte sabato pomeriggio con il match che vede la Lazio ospitare il Novara, al momento a metà classifica nel campionato di Lega Pro. I pronostici di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, sono tutti a favore dell’undici biancoceleste (1.18), soprattutto considerata la volontà dei ragazzi di Inzaghi di mantenere alto il livello di gioco, anche in vista degli obiettivi di campionato. La vittoria, poco probabile, dei giovani ...

Coppa Italia - le partite degli ottavi in diretta tv e streaming : quando e dove vederle : In attesa della serie A, che ripartirà il 19 gennaio, il calcio torna con la Coppa Italia: ecco date e orari di tutte le...

Coppa Italia Sampdoria - Giampaolo : «Gabbiadini? Non abbiamo preso Koulibaly o Pjanic» : GENOVA - Marco Giampaolo apre così la conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Milan : " Quando si gioca dopo la sosta c'è sempre l'incognita, bisogna verificare quello che ...

Coppa Italia : Milan senza Suso con Samp : ANSA, - MilanO, 11 GEN - Già squalificato per la sfida di SuperCoppa Italiana di mercoledì prossimo, Suso salterà per infortunio anche gli ottavi di finali di Coppa Italia, che vedono impegnato il ...

Coppa Italia - tra le big rischia solo il Milan con la Sampdoria. Su Sisal Matchpoint si punta anche sulla possibile finale : Dopo la pausa, tornano in campo le big della Serie A con gli ottavi di finale di Coppa Italia che si aprono con Lazio-Novara. Salvo colpi di scena, la gara sembra già scritta, con i biancocelesti favoritissimi per accedere ai quarti di finale. La vittoria dei capitolini è infatti a 1,20, si sale a 12 volte la posta per l’impresa dei piemontesi – che militano in Lega Pro. Ancora più netto il vantaggio biancoceleste per il passaggio turno, a ...

Probabili formazioni Inter – Benevento - Coppa Italia 13/01/2019 : Probabili formazioni Inter – Benevento, Coppa Italia 13/01/2019Inizia un nuovo anno solare per Inter e Benevento dove San Siro sarà teatro degli Ottavi di finale di Coppa Italia. I pronostici sicuramente vertono sui neroazzurri ma nella Scala del calcio può succede di tutto.MILANO – Spalletti dovrà cercare di mantenere alta la tensione nonostante l’impegno contro una squadra di cadetteria. In porta ci sarà Padelli, mentre in ...

Ottavi di Coppa Italia - tutte le quote : Lazio-Novara, sabato 12 gennaio ore 15 Già 6 volte vincitrice della Coppa Italia, l'ultima nel 2012/13, la Lazio fa il suo esordio stagionale nel torneo in casa contro il Novara. Il club piemontese, ...

Juventus - Allegri : "La Coppa Italia è un obiettivo. Mercato? Stiamo bene così" : Prima la Coppa Italia, poi tutto il resto. Allegri ha le idee chiare per la sua Juventus: "Contro il Bologna ci giochiamo tutta la stagione perché questo trofeo è un obiettivo come gli altri. Dovremo ...

Probabili formazioni Bologna – Juventus - Coppa Italia 12/01/2019 : Probabili formazioni Bologna – Juventus, Coppa Italia 12/01/2019Dopo la sosta, riprende il cammino di Bologna e Juventus, attese dalle prove generali in vista dell’inizio del campionato. Bologna che cerca di iniziare il 2019 con entusiasmo mentre la Juventus sarà attesa da 3 incontri in 8 giorni.Bologna – Mister Inzaghi potrà sfruttare dal primo minuto i nuovi acquisti: infatti, Soriano e Sansone saranno titolari mentre Nagy ...

Coppa Italia - Bologna-Juventus : la conferenza di Massimiliano Allegri LIVE : LIVE 12:12 11 gen Ci sarà una diversa gestione di Ronaldo in questa seconda parte? Per ora non è mai andato in Nazionale, le sei partite che si è risparmiato con il Portogallo le ha poi recuperate in ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : Italia avanti tutta in Nations Cup - bene i doppi : Iniziato il week-end lettone per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: in quel di Sigulda sono andate in scena oggi le prove per la Nations Cup, qualificanti alle gare del massimo circuito internazionale. Molto bene gli azzurri nel doppio: Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sono secondi alle spalle dei padroni di casa Oskars Gudramovics e Peteris Kalnins. Terza posizione per Ivan Nagler e Fabian Malleier. Ordine ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Sampdoria Milan : turnover tra i pali. Diretta tv e orario - Coppa Italia - : PROBABILI FORMAZIONI Sampdoria Milan: orario e Diretta tv. I possibili schieramenti per la partita di domani al Marassi, valida per la Coppa Italia.

Diretta Bologna-Juventus - Coppa Italia : partita in tv e streaming sulla Rai il 12 gennaio : Sabato 12 gennaio, alle ore 20.45, lo stadio Dall’Ara si prepara ad accogliere il match tra Bologna e Juventus, le quali si contenderanno il passaggio alla fase successiva della competizione di Coppa Italia. Super favorita è, sicuramente, la Juve di Allegri che mantiene ben solido il suo primato in campionato. La squadra di Pippo Inzaghi, invece, quasi fanalino di coda, è terzultima. L'intero evento potrà essere seguito sia in tv che in ...

Coppa Italia calcio - calendario ottavi di finale : orari e date di tutte le partite. Come vederle in tv gratis e in chiaro e in streaming : Il campionato della Serie A di calcio è fermo, ma nel fine settimana ecco la Coppa Italia, che manda in scena gli ottavi di finale, spalmati su tre giornate. Si giocheranno infatti le gare in programma tra sabato 12 e lunedì 14. Entreranno finalmente in gioco le otto squadre teste di serie, esentate dai quattro turni preliminari. Sabato si inizia con Lazio-Novara, per dare due giorni di respiro al manto dell’Olimpico, poi sono in programma ...