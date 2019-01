Coperte del senzatetto nel cassonetto errato | multa da 100 euro per vicesindaco di Trieste

Vigili romani buttano nell'immondizia Coperte e cartoni dei senzatetto del quartiere San Lorenzo : coperte, indumenti e cartoni usati per proteggersi dal freddo: ecco l'unico riparo notturno che i senzatetto hanno per affrontare l'inverno e che - dopo la vicenda del vicesindaco leghista di Trieste Paolo Polidori, che aveva buttato le coperte di clochard - torna a far notizia a Roma. Questa volta a finire nel mirino delle polemiche ci sono i Vigili capitolini.A raccontare il fatto su Facebook è Emilia Giorgi, una cittadina del quartiere ...

Trieste : dopo il gesto del vicesindaco i cittadini lasciano Coperte : I cittadini di Trieste rispondono con la solidarietà: “Caro amico, speriamo che questa notte tu soffra meno il freddo. Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste”. E’ il messaggio scritto su di un cartello in cartone da alcuni triestini che ieri sera hanno lasciato vestiti caldi e trapunte sul luogo dove il senzatetto romeno – a cui il vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori, due giorni ha gettato alcune coperte ...

"Ti chiediamo scusa a nome della città". I triestini portano Coperte al clochard "vittima" del vicensidaco : "Caro amico, speriamo che questa notte tu soffra meno il freddo. Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste. Ps. In caso di mancato ritiro non gettare nulla, provvederemo al recupero entro domani, grazie". I cittadini di Trieste hanno voluto provvedere al gesto sgarbato del loro vicesindaco, il leghista Paolo Polidori, che su Facebook si è vantato di aver buttato le coperte di un clochard che dormiva per strada, salvo poi ...

Mille giovani musulmani ripuliscono le strade delle città inglesi Coperte di rifiuti dei brindisi di Capodanno : Fuochi d'artificio, cene fusion, feste in piazza, club alla moda e brindisi 'proibiti' negli Speakeasy Bar più cool d'Europa. Ma anche tantissime bottiglie e rifiuti in strada. Quello che resta ...

Le sCoperte scientifiche del 2019 : la tecnologia diventerà più intelligente dell'uomo? : ... su tutti la nascita dei primi bimbi geneticamente modificati al mondo, il 2019 potrebbe portare con sè altre clamorose novità. Come la corsa alle partenze dell'uomo diretto verso lo spazio che vede ...

Astronomia - l’Italia dello spazio : ecco le più importanti sCoperte scientifiche del 2018 : Dall’acqua liquida sotto i ghiacci di Marte alle onde gravitazionali: sono tanti gli avvenimenti scientifici del 2018 che hanno visto protagonista l’Italia. I ricercatori italiani hanno saputo distinguersi in tanti campi diversi: ad esempio, l‘astrofisica Marica Branchesi, che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, è stata inserita tra le cento persone più influenti al mondo dalla rivista Time; la medaglia Fields ...