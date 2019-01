Con la sfida su Tav e trivelle la Lega mette in luce le contraddizioni del M5s di

Masterchef All Stars Italia - la Finale/ Vincitore e diretta : la sfida dei cuochi non si Conclude stasera! : Masterchef Italia All Stars, la Finale: chi sarà il Vincitore? I finalisti Rubina, Michele, Maradona, Danny e Simone si giocano il titolo.

Superbrain 2019 : Paola Perego riporta le supermenti su Rai 1 Con la novità della sfida internazionale : Paola Perego - Superbrain Le supermenti tornano nel venerdì sera di Rai 1. Domani, Paola Perego dà il via alla quarta edizione di Superbrain, lo show incentrato sulle straordinarie abilità della mente umana. Quattro puntate previste, con l’attore e comico Francesco Paolantoni al fianco della conduttrice, padrona di casa fin dall’edizione inaugurale del 2012. Superbrain 2019: il meccanismo In ogni puntata si alterneranno sei diverse ...

Rugby – Challenge Cup Le Zebre sfidano lo Stade Rochelais : Biagi guiderà i bianConeri : Biagi guiderà le Zebre domani sera a La Rochelle nella sfida di Challenge Cup coi francesi Le Zebre hanno lasciato stamane Parma in direzione della costa atlantica della Francia dove domani sera affronteranno lo Stade Rochelais nella coppa europea Challenge Cup. E’ la seconda volta che la franchigia federale sfida i giallo-neri francesi allo Stade Deflandre di La Rochelle, dopo la gara della stagione 2015/16 chiusa con la vittoria dei ...

Serie D - 17iornata - si Conclude in pari la sfida tra Pro Donero e Lavagnese : ecco come è andata : Si conclude con un pareggio per 1-1 la sfida tra Pro Donero e Lavagnese, valida per il recupero della 17giornata del girone A di Serie D. I due sigilli, decisivi per il match andato in onda al "...

Real Madrid - tre uomini e... una panchina : è sfida Allegri-Conte-Mourinho : Come si dice in questi casi, si attende evoluzione tra probabili o addirittura sconate smentite, ma la panchina forse più richiesta e desiderata del mondo non sarà più territorio di Solari , che ...

'Non ho mai coperto pedofili. Di cosa sarei colpevole?'. Il cardinale Barbarin sfida la gogna che l'ha già Condannato : Per la cronaca, Barbarin è arcivescovo di Lione dal 2002. Subito, come avviene sempre, il caso australiano con i vescovi alla sbarra rappresenta un'ottima guida in tal senso, spuntano altre vittime, ...

"Non ho mai coperto pedofili. Di cosa sarei colpevole?". Il cardinale Barbarin sfida la gogna che l'ha già Condannato : Roma. “Non vedo di cosa sono colpevole”, ha detto il cardinale arcivescovo di Lione e primate delle Gallie, Philippe Barbarin, davanti al collegio dei giudici chiamato a stabilire se abbia coperto negli anni gli abusi su minori di padre Bernard Preynat avvenuti negli anni Settanta e Ottanta. Davanti

L’attesa è finita! La Crema Pan di Stelle è arrivata : ecco gli ingredienti Con i quali sfida la Nutella : Golosi di tutto il mondo e “Nutella Lovers“, preparatevi: l’attesa è finita! La Crema spalmabile Pan di Stelle con la quale Barilla cercherà di spodestare Ferrero e la sua amatissima Crema di nocciole, è arrivata sugli scaffali dei supermercati. Le prime indiscrezioni a riguardo erano arrivate a novembre 2018, ma i segreti sulla ricetta, sull’etichetta e sullo stesso barattolo non erano stati svelati. Sui social il nuovo ...

Roma - venduti oltre 30mila biglietti per la sfida Con il Porto : Sono oltre 30mila i biglietti già venduti dalla Roma per la sfida di Champions League contro il Porto negli ottavi di finale. L'articolo Roma, venduti oltre 30mila biglietti per la sfida con il Porto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Giorgia Meloni sfida Giuseppe Conte sugli immigrati : "C'è ancora posto sul suo aereo?" : Giorgia Meloni lancia una sferzante provocazione al premier Giuseppe Conte sul caso della Sea Watch. Con un post sul suo profilo Twitter, la leader di Fratelli d'Italia si rivolge direttamente a lui: "Presidente Conte, non è che sull'aereo col quale vuoi andare a prendere i migranti a Malta c'è post

Nuova sfida per Fernando Alonso - spunta l’ipotesi Dakar : in cantiere un test Con la Toyota : La Toyota avrebbe in mente di organizzare un test per Fernando Alonso, facendogli provare il pick-up di Nasser Al Attiyah Fernando Alonso non ha intenzione di fermarsi e, dopo la 24 Ore di Daytona, potrebbe addirittura svolgere un test con la Toyota in vista di una possibile partecipazione futura alla Dakar. La Casa giapponese ha in mente di far salire l’asturiano sul pick-up con cui Nasser Al Attiyah sta partecipando al più famoso ...

Il Napoli sfida Salvini : pronti a fermarci Contro i cori razzisti : ...in attesa della sentenza sul ricorso per la squalifica rimediata a causa di quegli applausi a suo dire indirizzati a chi lo aveva insultato e non all'arbitro Mazzoleni - hanno fatto il giro del mondo.

Sui migranti Conte si smarca e sfida Salvini : Ma il premier, che ieri ha ricevuto una richiesta di incontro da parte di una rete di ong e associazioni del mondo laico e cattolico per chiarire 'quali iniziative abbia assunto l'Italia per ...

Sui migranti Conte si smarca e sfida Salvini : La tensione esplode dopo giorni di corrente sotterranea tra gli alleati di governo, quando in serata a prendere la scena è un durissimo scontro a distanza tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sull’accoglienza ai migranti da 18 giorni in attesa di un porto sicuro sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye. L’equilibr...