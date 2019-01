Compleanno Reggina | il doppio regalo del presidente Gallo

calcioweb.eu

: Compleanno #Reggina, il doppio regalo del presidente #LucaGallo - CalcioWeb : Compleanno #Reggina, il doppio regalo del presidente #LucaGallo - infoitsport : Centocinque candeline e tre desideri: buon compleanno, Reggina - LaCnews24 : SERIE C - Reggina, il compleanno e' da urlo: doppio regalo del neo patron Gallo #calabrianotizie #newscalabria -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Se il buongiorno si vede dal mattino, l’era del patron Lucafa già scintille iniziando con due grandi regali per festeggiare i 105 anni di storia della1914. L’11 gennaio, infatti, è una data importantissima, per la squadra, la città e i tifosi. Una data che segna una storia centenaria fatta di uomini e donne, di maglie sudate, di migliaia di appassionati sparsi per l’Italia e il mondo, di sorrisi e di lacrime. Una storia che non si fermerà mai. Ildella, dunque, merita due regali: andiamoli a scartare. Da oggi la prima squadra si allenerà, come merita, di nuovo al Sant’Agata lasciando il fatiscente campo utilizzato nei primi mesi della stagione: l’accordo con l’entourage delè stato raggiunto. Si torna a calcare l’erbetta nel centro sportivo più in di Reggio Calabria per provare schemi, per affinare tecnica e tattica, per tentare ...