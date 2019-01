Compleanno Reggina | da Tonino Martino e Rolando Bianchi | i messaggi da brividi degli ex ...

Compleanno Reggina - il doppio regalo del presidente Gallo : Se il buongiorno si vede dal mattino, l’era del patron Luca Gallo fa già scintille iniziando con due grandi regali per festeggiare i 105 anni di storia della Reggina 1914. L’11 gennaio, infatti, è una data importantissima, per la squadra, la città e i tifosi. Una data che segna una storia centenaria fatta di uomini e donne, di maglie sudate, di migliaia di appassionati sparsi per l’Italia e il mondo, di sorrisi e di lacrime. Una storia che ...