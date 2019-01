Come mai i giudici in Svizzera sono così clementi?

Bongiorno : "mai fatto cosi tanto per la PA Come con questa Legge di Bilancio" : "Il 15 novembre 2019, ci sarà un grande ricambio generazionale, e non ci saranno assunzioni indiscriminate tanto per mettere persone dietro le scrivanie, perché ho indicato anche quelle che secondo me ...

Milan - Calabria : 'Mai visto un attaccante forte Come Higuain - non ha problemi. Battere la Juve non è impossibile' : Davide Calabria è sicuro: "Battere la Juventus non è impossibile". A pochi giorni dalla Supercoppa Italiana, l'esterno rossonero ha parlato a Sky Sport della sua prima parte di stagione, in cui è stato quasi sempre titolare, segnando anche un gol al Napoli: "Credo sia il momento migliore della mia carriera - ha raccontato - Il 2018 è stato ...

L'onorevole Giorgia Latini : 'Tragedie Come quella accaduta alla Lanterna Azzurra di Corinaldo non devono mai più ripetersi' : È quanto dichiara L'onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, dopo il question time di oggi a un'interrogazione presentata dal ...

Tsipras Come Di Maio : regalie pre-voto : La Grecia sta attualmente cercando di camminare con le proprie gambe dopo l'uscita dal programma di salvataggio nell'agosto scorso, ma se l'economia non punterà su riforme vere pro-crescita e ...

Le voci dalla Sea Watch : "Vergognoso dover loro spiegare Come mai nessuno in Europa li vuole" : Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, lancia un appello: "Fate sbarcare queste persone". Intanto la Germania fa sapere di...

Luigi Di Maio sbertucciato sulle banche da Mario Monti : è Come Matteo Renzi e Maria Elena Boschi : Luigi Di Maio si fa sbertucciare sulle banche anche da Mario Monti. Un tremendo contrappasso per il grillino. L'ex premier dice la sua a Tagadà su La7, dove al centro del dibattito c'è l'intervento del governo per Banca Carige. "Io sono un po' meno propenso al salvataggio delle banche di come spesso

Carige - Delrio (Pd) : “M5s e Lega hanno fatto Come noi - sono capaci solo di polemiche”. E attacca Di Maio su gilet gialli : “Carige? Noi non siamo come loro (governo M5s-Lega, ndr), pensiamo che sia giusto difendere i risparmiatori. Ma non si capisce perché è giusto se lo fanno loro ed è sbagliato se lo facciamo noi con le stesse identiche modalità. Gli italiani dovrebbero aprire gli occhi su un governo molto capace a fare polemiche, ma poco capace di trovare soluzioni originali ai problemi del Paese”. sono le parole del presidente dei deputati Pd, ...

Carige - Di Maio ai suoi : “Non abbiamo messo un euro”. Ma Paragone : “Non finisca Come con i governi precedenti” : Tensioni dentro il Movimento 5 stelle dopo che il governo ieri sera ha varato un decreto che introduce misure urgenti a sostegno della banca ligure, tra cui la possibilità per l’istituto di credito di “accedere – attraverso una richiesta specifica – a una ricapitalizzazione pubblica a scopo precauzionale”. Il leader Luigi Di Maio, che al momento è impegnato a Bruxelles in una serie di incontri riservati in vista delle ...

"I gilet gialli Come Salvimaio Uniti contro l'austerity europea" : "L'asse fra M5S e i gilet gialli? Molti dei punti rivendicati dal movimento francese possono essere tranquillamente sovrapponibili a quelli presenti nel contratto di governo che ha dato vita all'esecutivo Conte che ha tolto dalle piazze la protesta che c'è ora in Francia, in primis contro l'austerity europea" Segui su affaritaliani.it

Come mai i giovani d'oggi sono meno attivi sessualmente? : Le giovani generazioni vivono nell'epoca più permissiva: usano app dove possono trovare sesso occasionale, hanno la pillola del giorno dopo, il sexting (ossia l'invio di testi o immagini sessualmente esplicite tramite Internet o telefono cellulare) è diventato un comportamento normale e la nostra cultura non è mai stata più aperta alle relazioni sessuali tra giovani adulti. Eppure il sesso è in declino ...

Alessandro Di Battista - il 'volontario' : retroscena - ecco Come lo vuole usare Di Maio prima del voto : Adesso, dice chi lo conosce bene, la sua attività è quella del volontariato , in giro per il mondo. Per guardare la realtà, non solo quella italiana, a distanza. Tutto questo, ad ogni modo, dopo aver ...

Luigi Di Maio Come Antonio Di Pietro - "il M5s farà la fine di IdV. Salvini se li sta mangiando" : "Un altro tradimento". Costa carissimo al Movimento 5 Stelle il sì alle trivellazioni partito dal Ministero dello Sviluppo ("Tecnico, è una porcata del precedente governo", si è difeso Luigi Di Maio). La base grillina, imbottita di oltranzismo ecologista, non può digerire il nuovo schiaffo dei verti

Luigi Di Maio Come Antonio Di Pietro - 'il M5s farà la fine di IdV. Salvini se li sta mangiando' : 'Un altro tradimento'. Costa carissimo al Movimento 5 Stelle il sì alle trivellazioni partito dal Ministero dello Sviluppo , 'Tecnico, è una porcata del precedente governo', si è difeso Luigi Di Maio ,...

Gomorra 4 riparte il 29 marzo : nel primo trailer Genny Savastano è solo Come mai prima : L’attesissima quarta stagione di Gomorra (QUI alcune anticipazioni), la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film, arriva sugli schermi di tutta Italia a partire dal 29 marzo 2019. I nuovi dodici episodi debutteranno su Sky Atlantic, come annunciato oggi con il rilascio delle primissime immagini della nuova stagione, contenute all’interno del primissimo trailer ufficiale, che ...