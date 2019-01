Cinema ragazzi | al Teatro ' Il Ducale' di Cavallino la proiezione del film ' Wonder'

Da Coverciano al Cinema : ecco i ragazzi Mundial del 1982 : Molto meglio Leo: "A dieci anni è come se la Coppa del Mondo la giocassi tu, infatti io mi sento di aver vinto il Mondiale". E Tognazzi: "Ugo per la prima partita aveva invitato un gruppo di amici: ...

Tre ragazzi disabili insieme non possono entrare in un Cinema : quando a sbagliare è la legge : C’è bisogno di superare il rispetto della norma, ri-organizzando gli spazi pubblici cosicché ognuno sia libero di scegliere senza sentirsi “confinato”, relegato, parcheggiato da una parte: disabili in carrozzina o con mobilità ridotta, anziani, bimbi nei passeggini... E dobbiamo farlo insieme a chi quegli spazi li gestisce, con una visione comune di accessibilità e inclusione.Continua a leggere