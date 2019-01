ilfattoquotidiano

: Cina, la lobby dei colossi del food per manipolare le politiche alimentari di Pechino contro il dilagare dell’obesi… - GPiziarte : Cina, la lobby dei colossi del food per manipolare le politiche alimentari di Pechino contro il dilagare dell’obesi… - Cascavel47 : Cina, la lobby dei colossi del food per manipolare le politiche alimentari di Pechino contro il dilagare dell’obesi… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Dieci minuti di esercizio fisico al giorno. È quanto il governo cinese raccomanda agli studenti per combattere obesità, diabete e malattie cardiovascolari. Ma lo sport, si sa, non basta ad attutire i danni provocati da una dieta sbilanciata. In un paese in cui le grandi, medie e piccole città sono ormai costellate di fast, il disinteresse delle autorità cinesi per le cattive abitudinidei cittadini risulta quantomai sospetto. Sospetti fondati. Secondo uno studio pubblicato su The BMJ e The Journal of Public Health Policy, da anni Coca Cola e altrioccidentali del& beverage starebbero manipolando leformulate daper far fronte alla diffusione di patologie causate dalla diffusione del junk. Come? Attraverso l’International Life Sciences Institute, un’organizzazione con base a Washington che da trent’anni conduce ...