abruzzo24ore.tv

: Cessato allarme maltempo, domani a Chieti scuole aperte - abruzzo24ore : Cessato allarme maltempo, domani a Chieti scuole aperte - Massimi47715989 : Australia, pacchi sospetti ai consolati: cessato l'allarme - Mondo - -

(Di venerdì 11 gennaio 2019)- Riaprirannole, chiuse oggi a seguito dell'ordinanza emessa dal sindaco Di Primio dopo la nevicata di ieri. Oggi le strade sono pulite e si circola agevolmente. "Ieri sera i mezzi spargisale viaggiavano in città come i mezzi spazzaneve. Ieri, con un'allerta meteo di Protezione Civile e Centro funzionale regionale, ho ritenuto di dover adottare un'ordinanza perché stamattina non sapevamo cosa avremmo trovato. Non l'avrei adottata se non ci fosse questo clima da attenzione spasmodica delle previsioni meteo e la necessità di adottare atti di amministrazione difensiva. Oggi le strade sono percorribili né è sostenibile che una città come, con tanti studenti che vengono da paesi delle province die Pescara, debba chiudere lese in quei paesi ha nevicato. Parlo così come sindaco, ...