CESENASTORIES | 31puntata Rinviata per neve la partita con l' Agnonese Angelini | ' Avrei

sport.sky

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di venerdì 11 gennaio 2019) Domenica non si gioca. Uno pit-stop che a Cesena preferivano non fare. "Eravamo in volata, peccato, questo rinvio non ci voleva proprio" . E' il commento dell'attaccante Nicola Capellini che già stava ...