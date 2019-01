Castel Volturno | soldi | regali e sesso in Comune in cambio di pratiche edilizie Sei

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 gennaio 2019)e favori sessuali indi atti e permessi edilizi a, nel Casertano. Agli arresti sono finiti sei tra funzionari e imprenditori, nel blitz compiuto dai carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone venerdì mattina. Tra questi, figurano anche il comandante della polizia municipale diLuigi Cassandra, il capo dell’ufficio tecnico delCarmine Noviello e l’addetto all’ufficio tecnico Antonio Di Bona.L’ufficio comunale, secondo la procura, veniva usato come alcova per prestazioni sessuali, vere e proprie contropartite per il rilascio di autorizzazioni amministrative e permessi a costruire. Sei le ordinanze emesse dal gip per i reati di concussione e corruzione, tre in carcere e le restanti ai domiciliari. In tutto, sono 15 gli indagati in stato di libertà per i quali non è stata chiesta alcuna misura ...