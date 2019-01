Castel Volturno | sesso in cambio di licenze | 6 arresti Coinvolti dipendenti comunali e

Favori sessuali in cambio di pratiche edilizie : sei arresti tra funzionari comunali e imprenditori a Castel Volturno : Favori sessuali in cambio di pratiche edilizie al comune di Castel Volturno. È una delle accuse agli atti dell'inchiesta che questa mattina ha portato all'arresto di sei persone tra le quali quattro ...

Torna l'incubo aviaria in Italia - chiuso il pronto soccorso di Castel Volturno/ Virus viene dal Sud America? : Torna in Italia l'incubo aviaria con il pronto soccorso di Castel Volturno chiuso. Un uomo si è presentato alla Clinica Pineta Grande con i sintomi

Traffico di organi a Castelvolturno - anche minorenni tra le vittime : Un filone investigativo internazionale alza il velo su un sub-mondo invisibile che si cela dietro le mura diroccate di alcune delle connection house disseminate nelle oltre 700 costruzioni abusive, e ...

Castelvolturno e il traffico di organi - il sindaco chiama Salvini : «Venga» : «Non conosco i dettagli dell'indagine sul traffico di organi che sarebbe gestito dalla mafia nigeriana, ma di certo non mi meraviglia conoscendone la spietatezza. Lo Stato deve essere...

Castelvolturno capitale della mafia nigeriana : indaga anche l'FBI : Castel Volturno, in provincia di Caserta, e in generale il Litorale Domizio, sarebbe uno dei principali crocevia di traffici illeciti internazionali: droga, ma anche organi ed esseri umani. La mafia nigeriana, secondo un'indagine riportata dal quotidiano Il Messaggero, infatti farebbe arrivare in Italia, dall'Africa, persone (anche donne e bambini) destinate al mercato del sesso e, addirittura, al traffico di organi. All'indagine, avviata un ...

Castel Volturno - non si ferma all'alt : arrestato dopo inseguimento - : Nel pomeriggio del 5 gennaio, gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli e del Reparto prevenzione crimine hanno arrestato Antimo Ceparano, 45 anni, già sottoposto a libertà vigilata, per il ...

Castel Volturno - auto si ribalta sulla Domitiana : coinvolta intera famiglia - : Castel Volturno " Solo un grande spavento e qualche ferita lieve per i tre componenti di una famiglia " marito, moglie e un bambino " che viaggiava a bordo di un'auto, una Citroen, ribaltatasi nella ...

Non si ferma all'alt : inseguimento da Castel Volturno a Pozzuoli : Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli e del reparto prevenzione crimine hanno arrestato Antimo Ceparano,45enne, con precedenti di polizia , già sottoposto alla misura della libertà ...

Castelvolturno e il traffico di organi 'Reni venduti a cinquemila euro' : A Castel Volturno la mafia nigeriana sguazza nel non-mondo dell'Africa trapiantata a forza, tollerata per forza e forzata dai pochi che hanno diritto di parola, azione e movimento. Per il resto, da ...

Fbi indaga a Castelvolturno fra prostituzione e traffico di organi : La cittadina campana nel mirino anche della polizia federale statunitense che indaga sui traffici milionari della mafia nigeriana: un flusso che dall'Africa passa per gli Stati Uniti e che rivela ...

Castel Volturno - indagini dell'FBI e della Polizia su traffico di organi e prostituzione : Un clamorosa inchiesta è partita in Campania riguardo ad un presunto giro internazionale di prostituzione e traffico di organi. Lo riportano i più importanti media nazionali. Delle indagini si sta occupando la Polizia nostrana, insieme agli agenti della FBI (Federal Bureau of Investigation). Secondo gli inquirenti, la zona del litorale campano sarebbe ormai da tempo al centro di un assurdo traffico di essere umani. Questi provengono in ...

Traffico di organi e schiave sesso - inchiesta dell'Fbi a Castelvolturno : C'è chi parte piena di speranze dall'Africa e ricompare nei bordelli del nord Europa o sulla Domitiana e c'è chi, invece, una volta via dal proprio villaggio, sparisce nel...

Castel Volturno - Trovato con la cocaina in via Della Robbia - ai domiciliari : 10:22:14 I Carabinieri Della Stazione di CASTEL VOLTURNO, in via Della Robbia di quel centro, hanno proceduto all'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di Carandente ...