Cannabis | Salvini blocca i grillini | La proposta M5s non passerà mai

Cannabis - Matteo Salvini stronca la proposta del M5s di legalizzarla : “Non passerà mai” : La proposta di legge del M5s per legalizzare la coltivazione domestica della Cannabis "non passerà mai": parola del ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. Il tema "non è nel contratto di governo" e il provvedimento non verrà approvato. La proposta era stata presentata dal senatore del M5s Matteo Mantero.Continua a leggere

