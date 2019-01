Cannabis | proposta di legge M5s per liberalizzazione Salvini | “Non passerà mai e non è

Cannabis - Matteo Salvini stronca la proposta del M5s di legalizzarla : “Non passerà mai” : La proposta di legge del M5s per legalizzare la coltivazione domestica della Cannabis "non passerà mai": parola del ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. Il tema "non è nel contratto di governo" e il provvedimento non verrà approvato. La proposta era stata presentata dal senatore del M5s Matteo Mantero.Continua a leggere

Cosa sappiamo della proposta M5s sulla depenalizzazione della Cannabis : (foto: Ezra Fieser/Bloomberg) Il senatore del Movimento 5 stelle Matteo Mantero ha presentato un disegno di legge per depenalizzare la coltivazione, in proprio o in forma associata, di cannabis. La proposta prevede anche di alzare i limiti di Thc – la sostanza psicotropa che è il principale principio attivo della canapa, nonché quello con valore legale per stabilire la legittimità della commercializzazione – per la cannabis legale (da 0,2% a ...

Cannabis - Fontana blocca la proposta M5s : “Non è nel contratto - solo una provocazione” : Il ministro Lorenzo Fontana blocca sul nascere il disegno di legge proposto dal M5s che consentirebbe la coltivazione domestica della Cannabis: "Non è nel contratto di governo, sembra più una provocazione che altro". Applaude, invece, l'associazione Luca Coscioni che chiede di ricostituire l'intergruppo parlamentare e far riprendere l'iter alle Camere.Continua a leggere

Coltivare Cannabis in casa a scopo ricreativo - arriva proposta di legge M5stelle : Torna a far discutere uno dei temi più sentiti degli ultimi anni: legalizzare si o no? Ma, soprattutto, sin dove spingersi? Stamattina il senatore pentastellato, Mantero, ha presentato in Senato una nuova proposta che potrebbe realizzare il sogno di molti italiani: Coltivare Cannabis in casa. Il DDL, infatti, prevede la possibilità di autoColtivare tre piante femmine e quella di detenere fino a 15 grammi di canapa presso il proprio domicilio e 5 ...