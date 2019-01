ilnapolista

: Callejon è un lusso, come il Terra di Lavoro di Galardi - SSCNapoliNews : Callejon è un lusso, come il Terra di Lavoro di Galardi - napolista : Callejon è un lusso, come il Terra di Lavoro di Galardi Il Terra di Lavoro è un taglio di Aglianico e Piedirosso ch… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Il valore socio-enoico Tra qualche settimana José María Callejón Bueno compirà 32 anni. Il calciatore spagnolo, in azzurro dal 2013, è nato a Motril l’11 febbraio 1987. Da qualche giorno lui, con Marek Hamsik e Dries Mertens sono al centro di profonde e dettagliate analisi filosofico-tecniche-balistiche da parte di fior fiori di esperti e tecnici chiamati all’appello sostanzialmente per preparargli le valigie con biglietto di prima classe sola andata. Se i signori permettono ci teniamo a dare un contributo pure nuje, non fosse altro per il valore socio-enoico delle nostre analisi che alzano non poco il tasso alco-tecnico delle discussioni.Il calciatore spagnolo, attaccante o centrocampista che lo si voglia considerare, si può dire che ha più che degnamente vestito la maglia del Napoli per cinque stagioni, ne saranno sei alla fine di quella in corso; tranne qualche inciampo iniziale, ...