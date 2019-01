California | uomo lecca citofono per ore | ripreso dalla telecamera di sorveglianza VIDEO

Spari in un bowling in California : diverse vittime - caccia all'uomo : Spari in un bowling in California . Ci sarebbero diverse vittime . La polizia della città di Torrance ha esortato i cittadini a rimanere lontano dal Gable House Bowl. Reports of shots fired with ...

Ian David Long - chi è l’uomo che ha fatto strage in un pub in California : L'uomo sospettato di aver ucciso 12 persone in un pub di Thousand Oaks in cui era in corso una festa è stato identificato dalla polizia statunitense come Ian David Long, un 28enne americano ex membro del corpo dei marines. Secondo la ricostruzione della polizia, l'uomo si è presentato armato all'ingresso del Borderline Bar and Grill intorno alle 23:20 ora locale e ha subito fatto fuco sul buttafuori e lo staff, poi ha iniziato a colpire a caso ...