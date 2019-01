Calciomercato Sampdoria | ufficiale il primo innesto per la prossima stagione

Calciomercato Sampdoria - completate le visite mediche di Gabbiadini : GENOVA - Questa mattina visite mediche al Laboratorio Albaro di Genova per il neoacquisto della Sampdoria Manolo Gabbiadini . L'attaccante, che torna alla Samp dopo quattro anni, è stato acquistato ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Parma e Bologna show - mossa della Sampdoria : Calciomercato Serie A – Le ultime ore sono state caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, diverse le trattative avviate e pronte ad essere chiuse entro le prossime ore. Nel dettaglio si muove il Parma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’idea è quella di provare a prendere in prestito Antonin Barak dell’Udinese, per il ruolo di terzino destro il nome in pole è quello di Sala dalla ...

Calciomercato Sampdoria - definita l’operazione per il ritorno di Gabbiadini : cifre e dettagli dell’affare : La Sampdoria ha raggiunto un accordo con il Southampton per il ritorno in blucerchiato di Manolo Gabbiadini E’ fatta, Manolo Gabbiadini è praticamente un nuovo giocatore della Sampdoria. Operazione conclusa tra i blucerchiati e il Southampton, riusciti a trovare la quadratura del cerchio e a condurre in porto la trattativa. LaPresse/PA Per l’attaccante italiano, secondo quanto riporta Sky Sport, il club di Ferrero pagherà tre ...

Calciomercato Sampdoria - Romei fa il punto sull’affare Tonelli e polemizza sulla finestra invernale : Calciomercato Sampdoria, le trattative entrano nel vivo in casa doriana con la questione Tonelli che sta tenendo banco in queste ore Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, ha parlato di Calciomercato ai microfoni del Secolo XIX. Il dirigente doriano ha posto l’accento sul futuro di Tonelli, difensore di proprietà del Napoli: “Parleremo con il Napoli per capire se ci sono i presupposti giusti per acquistarlo o meno a ...

Calciomercato Sampdoria - chiuso il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Sampdoria – Tra presente e futuro, si muove il mercato della Sampdoria con l’obiettivo di chiudere positivamente la stagione ma con l’intenzione di pensare anche alla prossima. Va interpretata da questo punto di vista l’ultima operazione portata avanti dal club blucerchiato, secondo quanto riporta Sky Sport è fatta per Morten Thorsby, centrocampista danese, classe 1996, attualmente ...

