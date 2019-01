Calciomercato Hellas Verona | innesto a sorpresa nelle ultime ore

calcioweb.eu

: Calciomercato #HellasVerona, innesto a sorpresa nelle ultime ore - CalcioWeb : Calciomercato #HellasVerona, innesto a sorpresa nelle ultime ore - TuttoHellas : Hellas Verona, colpo in difesa: arriva Faraoni dal Crotone - BondolaSmarsa : #CalcioMercatoHellas In attesa dell'ufficializzazione della cessione di CALVANO al PADOVA -

(Di venerdì 11 gennaio 2019)– L‘punta senza mezzi termini alla promozione in Serie A, la squadra è reduce da una serie di risultati utili consecutivi e rappresenta una corazzata per la categoria. La dirigenza non si ferma eore ha piazzato un colpo a, secondo Gianluca Di Marzio è fatta per Marco Davide Faraoni dal Crotone in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Accordo da 350mila euro ed operazione conclusa in poche ore.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloore CalcioWeb.