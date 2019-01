Buche a Roma | il Campidoglio si affida al MIT per risolvere l' emergenza

Scintille Raggi-Salvini : 'A Roma più polizia' - 'Pensi alle Buche' : Sono Scintille tra il Movimento 5 Stelle di Roma e Matteo Salvini. Questa volta, il detonatore è l'agguato davanti ad un asilo della Capitale, nel quartiere periferico della Magliana. La sindaca ...

Roma - Salvini a muso duro contro la Raggi : “Faccia il suo mestiere. Copra le Buche e pulisca le strade” : Attacco via Facebook del ministro dell’Interno e leader leghista Matteo Salvini al sindaco di Roma ed esponente M5s Virginia Raggi. “Caro sindaco Raggi: il ministro dell’Interno lavora per i cittadini di Roma e di tutte le città d’Italia; ma ognuno faccia il suo mestiere e i sindaci si preoccupino di coprire le buche nelle strade, perché non si possono fare i rally in motorino in giro per Roma; di avere autobus puntuali; di togliere ...

Roma : strade nuove o Buche antiche? Questo è il dilemma : Il Campidoglio mette on line, sul sito del comune, la mappa dei cantieri sulle strade di Roma . Sono presenti, ad oggi, 169 segnalazioni di lavori: 122 risultano terminati, 9 in corso, 11 in gara e 27 ...

Roma. Metro e Buche : 205 milioni dai grillini alla giunta Raggi : I grillini in soccorso della loro sindaca. La manovra porta in dote 145 milioni in tre anni per il potenziamento

Salute : Buche sotto accusa - a Roma boom di mal di schiena da microtraumi : E’ difficile trovare un adulto che non abbia fatto i conti con il mal di schiena. Ma “se la schiena degli italiani non è messa bene, quella dei Romani ha un problema in più“. A spiegarlo all’AdnKronos Salute è Alessandro Napoli, medico del Dipartimento di Scienze radiologiche, oncologiche e anatomopatologiche dell’Università Sapienza di Roma, che chiama in causa le buche. Tornate protagoniste sui giornali, dopo ...

Roma - Comellini (Sindacato Militari) : “Esercito a tappare le Buche? Lo faccia il M5s - così mostra volontà di cambiamento” : “L’emendamento M5s alla manovra sull’intervento del Genio Militare per aggiustare le strade di Roma? I militari a tappare le buche a Roma assolutamente no. Il ministro della Difesa Trenta ha detto che dovranno intervenire solo su quelle strade ad alta mortalità e in casi di assoluta emergenza. No, i militari, per la loro funzione, intervengono solo quando c’è una calamità naturale, uno stato di emergenza ...

Buche a Roma - militari solo per le emergenze : Cambia il testo dell'emendamento che stanzia i fondi per la riparazione delle Buche a Roma. La norma che aveva fatto andare su tutte le furie la Difesa , viene riformulata dal M5S nel senso che sono ...