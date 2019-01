Brasile | “via le fonti | stop a temi come la diversità etnica | sì a spot” | così Bolsonaro

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Rio de Janeiro. Pochi tagli chirurgici in un bando di gara per libri di testo per le scuole pubbliche, destinato a cambiare radicalmente l’approccio all’istruzione in. Un decreto, inserito tra i ben 17 ordini esecutivi firmati dal presidente brasiliano Jairnel suo primo giorno in carica al Planalto., tenendo un profilo basso, è stato portato avanti il tentativo di modificare gli standard di selezione dei libri di testo nelle scuole elementari pubbliche, adattandoli ai canoni culturali del nuovo governo brasiliano: cancellando con un colpo di spugna la valorizzazione delleetniche del paese, la valorizzazione della figura della donna, e abbassando l’asticella della qualità accademica dei testi.Un tentativo tanto grave che quando la polemica intorno alla misura ha iniziato a montare, sia il ministro dell’Istruzione del governo, Ricardo ...