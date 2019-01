Bosch - Emissioni | 131 milioni di dollari per chiudere la causa

quattroruote

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Dopo il gruppo FCA, anche laha raggiunto un'intesa con le autorita federali degli Stati Uniti che le permetterà, tramite due accordi separati, dile azioni legali intraprese a seguito dello scandalo. Complessivamente, l'azienda pagherà circa 131di(113,7di euro) per risolvere tutte le indagini avviate in 47 diversi stati degli Usa (oltre a District of Columbia, Puerto Rico e Guam) e liquidare i proprietari di vetture della Fiat Chrysler Automobiles, che a sua volta dovrà versare 800diper mettere fine alle cause statunitensi.L'azienda non si assume alcuna responsabilità. In particolare, i rimborsi per le circa 100.000 Ram 1500 e Jeep Grand Cherokee diesel prodotte dal 2014 al 2016 e dotate di centralineammonteranno a 27,5di(23,8di euro). La somma che l'azienda dovrà pagare ai ...