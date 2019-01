Bologna-Juventus Coppa Italia | probabili formazioni e tv Orario | programma e come

Biglietti Bologna-Juventus - Coppa Italia 2019 : come acquistare i tickets per il 12 gennaio : Dopo una breve pausa per le festività, il calcio Italiano torna protagonista grazie alla Coppa Italia. Nel weekend infatti si disputeranno gli incontri validi per gli ottavi di finale che senza dubbio regaleranno tante emozioni agli appassionati. Sabato 12 gennaio, alle ore 20.45 presso lo Stadio “Renato Dall’Ara“, Bologna e Juventus scenderanno in campo per contendersi il successo e l’accesso al turno successivo. Una ...

Coppa Italia - il Bologna ospita la Juventus : dove vedere la gara in Tv : Anche la Juventus così come il Milan (clicca qui per sapere dove seguire la gara contro la Sampdoria) scenderà in campo sabato negli ottavi di Coppa Italia per preparare al meglio la finale di SuperCoppa Italiana in programma mercoledì prossimo a Gedda. L’avversario che attende i bianconeri è il Bologna e almeno sulla carta, è […] L'articolo Coppa Italia, il Bologna ospita la Juventus: dove vedere la gara in Tv è stato realizzato da ...

Juventus - Bernardeschi : 'Vogliamo la Supercoppa - contro il Bologna ci vorrà attenzione' : Uno dei protagonisti della primissima parte della stagione della Juventus è stato Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero è stato uno degli uomini decisivi nella sfida vinta contro il Chievo e questo gol gli aveva consentito di scalare le gerarchie di Massimiliano Allegri. Federico Bernardeschi si era guadagnato la maglia da titolare nel tridente con Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. Poi però un infortunio accusato in Nazionale lo ha ...

Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia : quante novità! : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di sabato tra Bologna e Juventus. I bianconeri faranno visita ai rossoblù allo stadio Dall’Ara per il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Juventus oggi è tornata a lavoro. Spazio al programma lavorativo post vacanze e massima attenzione […] L'articolo Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia: quante novità! ...

Bologna-Juventus - Coppa Italia : partita in diretta tv su Rai 1 il 12 gennaio : La Juventus scenderà in campo sabato 12 gennaio 2019 per gli ottavi di finale della Coppa Italia. I detentori del trofeo affronteranno il Bologna allo stadio Dall’Ara alle ore 20.45. I tifosi bianconeri potranno seguire la partita in diretta tv su Rai 1, con possibilità di vederla anche in streaming usufruendo del servizio gratuito dell’app Rai Play. I rossoblù, dopo aver superato nei turni precedenti Padova (2-0) e Crotone (3-0), dovranno ...

Bologna-Juventus - Coppa Italia 2019 : programma - orario e tv. Data e streaming : Sabato 12 gennaio si giocherà Bologna-Juventus, ottavo di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. Allo Stadio Dall’Ara andrà in scena un incontro da dentro o fuori: chi vince passerà il turno e volerà ai quarti di finale contro la vincente di Cagliari-Atalanta, chi perderà ovviamente verrà eliminata dalla competizione. Si torna in campo dopo la brevissima sosta invernale, con le due squadre sono pronte a darsi battaglia in una sfida che ...

Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia : rivoluzione Allegri : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni- La Juventus si prepara a tornare a lavoro in vista dell’imminente impegno di Coppa Italia contro il Bologna. Match in programma al Dall’Ara sabato 12 gennaio. I bianconeri torneranno a lavoro nella giornata di domani. Allegri preparerà la sfida di Coppa Italia contro i rossoblù per poi concentrarsi anche in vista […] L'articolo Bologna-Juventus probabili formazioni Coppa Italia: ...

Coppa Italia - Bologna-Juventus del 12 gennaio - i bianconeri sono favoriti per i bookmakers : Bologna-Juventus di Coppa Italia si giocherà il 12 gennaio 2019: presenta davvero delle insidie questo Bologna per la corazzata Juventus che ha dominato il campionato negli ultimi anni? In teoria no, ma c'è da tenere conto di una serie di fattori che potrebbero alterare un poco i valori in campo: la sosta natalizia, la trasferta araba a Gedda per la finale di SuperCoppa Italiana contro il Milan che potrebbe avere rosicchiato qualche energia, ...

Juventus - Sturaro pronto al ritorno : nuovo prestito al Bologna? : Juventus Sturaro- Secondo quanto riportato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, la Juventus potrebbe riabbracciare Stefano Sturaro già dalla prossima sessione di mercato invernale. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attuale centrocampista dello Sporting Lisbona potrebbe far ritorno a Torino già nelle prossime settimane a causa dello scarso feeling con la nuova realtà portoghese. Situazione da monitorare […] L'articolo ...

Calciomercato Bologna - il primo innesto per gennaio potrebbe arrivare dalla Juventus : Calciomercato Bologna, il ds degli emiliani Bigon è in contatto con la Juventus per mettere a segno il primo acquisto della sessione invernale Il Bologna ha deciso di confermare Filippo Inzaghi sulla panchina. Adesso il tecnico dei felsinei affronterà una prova non certo semplice contro il Milan per conquistarsi la definitiva fiducia da parte della società, intanto il presidente Saputo assieme al fido Bigon stanno pensando a come ...

Calciomercato Bologna - incontro con la Juventus per Kean e Sturaro : Altra sconfitta contro l'Empoli per il Bologna, terzultimo in classifica e senza vittorie ormai da otto partite. Momento difficile per i rossoblù, che ragionano sul futuro. Non quello della panchina, ...