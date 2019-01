Bologna | cosa fare nel weekend dell' 11 | 12 e 13 gennaio

Cosa fare a Bologna nel weekend del 23 - 24 e 25 novembre : Bologna, 22 novembre 2018 " Se il fine settimana pronto a distrarci dal gelo in arrivo sarà, come al solito, zeppo di concerti, spettacoli e spunti per fare le ore piccole, il centro della scena se lo prenderà però l'arte contemporanea, in quella sua forma straordinaria che è il fumetto.