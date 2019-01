lastampa

: Bisio: “Sui migranti con Baglioni. E al Festival parlerò di attualità” - infoitcultura : Bisio: “Sui migranti con Baglioni. E al Festival parlerò di attualità” - DanieleBarranc3 : Bisio: «Baglioni e le polemiche sui migranti? Preferisco non commentare, rispondo sul palco» Prepariamoci ad un Fe… - Caffe_Graziella : RT @sempregeneroso: Baglioni contro il governo sui migranti: siamo alla farsa. Anche sto COGLIONE rompe i coglioni...?? -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Rispetto a ciò che ha detto in conferenza stampa sul tema deisono d’accordo con Claudio. Come potrebbe essere altrimenti ? Mi è sembrata una dichiarazione assennata e condivisibile». Claudio, il co-co-conduttore del prossimodi Sanremo, il giorno dopo la presentazione ufficiale della 69esima edizione è a Milano per...