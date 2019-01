Bezos divorzia | amante potrebbe costargli metà del patrimonio

Jeff Bezos divorzia dalla moglie dopo 25 anni : La notizia ha fatto subito il giro del mondo scuotendo il mondo finanziario, preoccupato per il futuro dell'impero del Ceo di Amazon. Jeff Bezos e MacKenzie si sono sposati nel 1993 e l'anno dopo ...

Jeff Bezos divorzia : non sarà più l’uomo più ricco del mondo : 10. Larry Ellison, 73 anni, founder di Oracle, (58,5 miliardi)9.8. I fratelli Charles e David Koch, 82 e 77 anni, della Koch Industries (60 miliardi)7. Carlos Slim Helu, 78 anni, fondatore del Grupo Carso, leader nel settore delle telecomunicazioni in America Latina (67.1 miliardi)6. Amancio Ortega, 81 anni, founder di Zara, (70 miliardi)5. Mark Zuckerberg, 33, fondatore di Facebook, (71 miliardi)4. Bernard Arnault, 69, Ceo di LVMH (72 ...

Jeff Bezos - l'uomo più ricco del mondo divorzia : Jeff Bezos , padre di Amazon, ha annunciato sui social il divorzio da MacKenzie Bezos , sua moglie da 25 anni.«Abbiamo deciso di divorzia re e continuare le nostre vite come amici. Ci riteniamo estremamente fortunati a esserci incontrati». «Abbiamo avuto una vita meravigliosa come coppia sposata e abbiamo un grande futuro davanti a noi. Anche se l'etichetta è diversa, restiamo una famiglia». prosegui la lettura Jeff Bezos , l'uomo più ricco ...

