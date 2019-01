Berlusconi lancia mobilitazione | il 26 1 in piazza contro il governo

Berlusconi lancia mobilitazione Fi : il 26 in piazza contro manovra : Roma, 11 gen., askanews, - 'Festeggeremo il nostro 25compleanno con una giornata di lavoro, di mobilitazione, di impegno civile. Quel giorno, il 26 gennaio, saremo nelle piazze di tutte le città ...

Berlusconi lancia mobilitazione Fi : il 26 in piazza contro manovra : "Festeggeremo il nostro 25^ compleanno con una giornata di lavoro, di mobilitazione, di impegno civile. Quel giorno, il 26 gennaio, saremo nelle piazze di tutte le città italiane anche per dire No ad una legge di bilancio come quella approvata frettolosamente dal Parlamento, che rappresenta in modo emblematico l'inadeguatezza e la pericolosità delle scelte di chi ci governa". Lo scrive il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una ...

Berlusconi adesso lancia protesta dei gilet azzurri : "Basta tasse ai cittadini" : Anche in Italia, come succede in Francia ormai da mesi, scenderanno in piazza i gilet. Ma non gialli, bensì azzurri, quelli di Forza Italia, che occuperanno le piazze italiane a partire da gennaio per protestare contro il governo e le misure contenute nella manovra. Incassato già il primo battesimo, con la protesta messa in atto in Aula della Camera prima del voto di fiducia e replicata poi all'esterno, davanti Montecitorio, i gilet azzurri si ...

Manovra - Forza Italia protesta alla Camera. Berlusconi lancia "i gilet azzurri" : Hanno lasciato i loro seggi e sono scesi verso i banchi del governo con indosso una pettorina blu. "Giù le mani dalle pensioni", "Basta tasse" e "Giù le mani dal no profit", questi gli slogan impressi sugli indumenti indossati dai deputati di Forza Italia, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla legge di Bilancio alla Camera. La protesta è andata in scena all'inizio dell'intervento di Teresa Manzo del Movimento 5 ...

"Berlusconi ha lanciato l'operazione Scoiattolo? Ho detto agli M5S di registrare : ora ho informazioni importantissime" : "Visto che Berlusconi ha lanciato questa operazione Scoiattolo che è patetica, in cui sta provando a comprare i nostri parlamentari, io ho detto: fingetevi interessati e registrate. Vedremo se nei prossimi mesi avremo altro materiale per la Procura della Repubblica. A breve avrete tutte le notizie, abbiamo raccolto informazioni importantissime". Così il leader politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, intervistato da ...

Di Maio lancia l'allarme : 'Berlusconi sta per comprare parlamentari' : Era iniziato tutto con la fuoriuscita dal Movimento Cinque Stelle del deputato Dell'Osso. L'ex esponente grillino, malato di Sla, aveva scelto di lasciare il gruppo "giallo" in Parlamento, dopo essersi visto respingere un proprio emendamento a favore delle persone disabili. A far discutere è stata la scelta di confluire in Forza Italia. Ma a quanto pare, potrebbe non essere l'unico a fare questa scelta. O meglio, tutto questo secondo Berlusconi. ...

Silvio Berlusconi : 'Entro il 15 gennaio il governo salta'. E lancia 'l'operazione scoiattolo' contro i M5s : L'epilogo della trattativa con l'Europa sulla manovra, con la resa parziale alle richieste di Bruxelles, è per Silvio Berlusconi un vero e proprio ricostituente. Nel giorno , ieri 18 dicembre, in cui ...

Berlusconi lancia operazione scoiattolo : 'Entro il 15 gennaio il governo potrebbe saltare' : Secondo l'agenzia Adnkronos, ieri sera, nel corso dello scambio degli auguri a Palazzo Madama con tutti i senatori di Forza Italia, il Cavaliere avrebbe invitato più volte i suoi a darsi una mossa per sondare i grillini più delusi (ribattezzata come 'operazione scoiattolo') di fronte all'operato del governo M5S-Lega. Infatti, per l'ex premier, se diversi grillini dovessero decidere di abbandonare il Movimento 5 Stelle, si potrebbe lavorare in ...

Anticorruzione - Silvio Berlusconi ai suoi : “Una legge pericolosissima” e lancia l’operazione “scoiattolo” contro il M5s : Nessuna dichiarazione ufficiale, ma era prevedibile che il commento di Silvio Berlusconi sull’approvazione sulla legge Anticorruzione – arrivata con il placet dell’ex (?) alleato Lega – fosse quantomeno negativo. Dalla festa per gli auguri di Natale a Palazzo Madama con i senatori azzurri arriva la bocciatura del provvedimento dell’ex premier. “Tutte le cose che i signori Cinque Stelle hanno fatto e gli ...