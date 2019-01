Basket | Eurolega | l' Olimpia Milano perde con il Bayern Monaco 93-87

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano cade anche in Germania. Il Bayern vince e allunga in classifica : Settimana da dimenticare per l’Olimpia Milano in Eurolega. Dopo la sconfitta casalinga contro il Barcellona, la squadra di Pianigiani cade anche a Monaco di Baviera contro il Bayern (93-87) in quello che era un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Un ko molto pesante perchè ora i tedeschi si trovano avanti di una vittoria e pure con la differenza canestri a suo favore. Il Bayern è trascinato dai 18 punti di Maodo Lo e di Nihad ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : Schio trova finalmente la prima vittoria - travolto il Castors Braine con una bella prova di squadra : finalmente si sblocca la situazione di classifica del Famila Wuber Schio in Eurolega femminile. La formazione allenata da Pierre Vincent supera in modo nettissimo le belghe del Castors Braine con un sonante 76-48, maturato soprattutto nel secondo quarto. Le scledensi portano in doppia cifra la miglior Raffaella Masciadri dell’anno (15 punti), ma anche Jantel Lavender (12) e Allie Quigley (11). Per il Castors Braine in doppia cifra solo ...

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani : “Ci aspetta ancora un lungo periodo a ranghi ridotti - dovremo restare concentrati” : Nonostante la sconfitta contro il Barcellona per 85-90, l’allenatore dell’Olimpia Milano, Simone Pianigiani, non è poi troppo turbato dai due punti lasciati per strada al Mediolanum Forum di Assago. Le preoccupazioni espresse dall’ex coach della Nazionale sono infatti altre, e riguardano il roster che ha quasi sempre degli assenti anche importanti. Queste le parole di Pianigiani: “In questo momento sono più forti di noi. ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano sbatte sulla difesa del Barcellona di un super Heurtel : Il Barcellona di Svetislav Pesic espugna il Mediolanum Forum di Assago con un’ottima partita, in cui batte l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano col punteggio di 85-90. Gli uomini di Simone Pianigiani incassano la nona sconfitta in quest’edizione di Eurolega e vengono raggiunti da Panathinaikos e Bayern Monaco all’ottavo posto in classifica. Non bastano ai padroni di casa i 20 punti di Vladimir Micov e Mike James, i 16 di ...

Eurolega – Tra le 11 startup finaliste dell’Euroleague Basketball Tech Challenge c’è anche l’italiana Dynamitick : Dynamitick è l’unica startup italiana selezionata come finalista della Euroleague Basketball Tech Challenge. Dynamitick propone il dynamic pricing come nuovo modello per il ticketing è stata scelta tra centinaia di progetti Sono state annunciate le 10 startup selezionate per partecipare all’edizione 2019 dell’Euroleague Basketball Tech Challenge in collaborazione con laSalle Ramon Llull University. L’Euroleague, società organizzatrice ...