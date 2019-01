Bari | si innamora di una escort rumena | lei gli estorce 20mila euro | denunciata

Blastingnews

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Una spiacevole vicenda è capitata ad un uomo pugliese originario del barese che, diverso tempo fa, ha conosciuto un'avvenente ragazza in un locale di. Fin qui nulla di male: i due hanno iniziato a frequentarsi, poi sono cominciate da parte della donna strane richieste di denaro. Le cifre che la stessa chiedeva andavano da un minimo di tremilafino a 20 mila. L'uomo ha così cominciato a nutrire dei sospetti sulla sua nuova fiamma, e ha voluto vederci chiaro. Il malcapitato non ci ha messo molto a capire che quella donna in realtà fosse una "squillo". La stessa infatti aveva detto all'uomo di essere arrivata in Italia per fare la badante, ma la realtà, come scoperto amaramente dalla vittima, era completamente diversa.La vittima: 'Ci capitano parecchie persone' L'identità dell'uomo non è stata ovviamente resa nota, questo per non ledere la sua privacy e la sua vita ...