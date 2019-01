Balla che ti passa | perde l' aereo e inganna il tempo così | il video virale visto da 5

Nazionale - Buffon : “Una Balla colossale che fossimo contro Ventura” : Buffon VENTURA – A pochi giorni dal 41° compleanno, Gigi Buffon si racconta in esclusiva a Vanity Fair, che gli dedica la copertina del numero in edicola da oggi, aprendo le porte della sua casa di Parigi – dove gioca come portiere per il Paris Saint-Germain – e spalancando quelle sul suo passato. -> Leggi anche Italia, […] L'articolo Nazionale, Buffon: “Una balla colossale che fossimo contro Ventura” ...

Ocasio-Cortez Balla : il boomerang del video…che non fa scandalo : Un vero boomerang il video diffuso per screditare la neoeletta Alexandria Ocasio Cortez. La 29enne deputata democratica degli Stati Uniti, semplicemente, balla. Il video risale al 2010 e fu realizzato dagli studenti della Boston University sul tetto di uno dei dipartimenti dell'ateneo dove la giovane politica studiava all'epoca: sulle note della canzone "Lisztomania" del gruppo Phoenix. Il video è sul canale YouTube dell'università. Ma è ...

Ballare aiuta a tenere in forma anche il nostro cervello : Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi. Già, soprattutto se il corpo in questione viene tenuto in forma a ritmo di musica. Ad aggiungere questa postilla al celebre detto latino arriva un nuovo studio pubblicato sulla rivista dell'American Geriatrics Society, che ha voluto provare quello che molti appassionati di salsa, merengue, valzer & co sostengono da anni: Ballare aiuta non solo la salute dell'organismo, ma anche ...

Breve storia di Rudy - il robot pensionato che ha Ballato con Bolle : Tanti discorsi, tanti libri e troppi convegni per parlare del rapporto, difficile ma affascinante, ma noi umani e i robot, e poi arriva Roberto Bolle e tutto diventa improvvisamente chiarissimo. I tre minuti andati in onda la sera del 1° gennaio su RaiUno nel corso dello show “Danza con Me” sono destinati ad essere mostrati nelle scuole per capire la vera anima della tecnologia; e a diventare materia per i corsi universitari, ...

MotoGp – Valentino Rossi dj nella notte di San Silvestro : il Dottore fa Ballare tutti a Madonna di Campiglio - c’è anche Cecilia Rodriguez [VIDEO] : Valentino Rossi fa ballare tutti nel veglione di Capodanno di Madonna di Campiglio: il Dottore diventa dj per una notte, mentre Cecilia Rodriguez danza sulla sua musica Valentino Rossi ha festeggiato il capodanno a Madonna di Campiglio: il Dottore si trova nella località sciistica da qualche giorno ormai, in compagnia della sua bella fidanzata Francesca Sofia Novello e del suo gruppo di amici, col quale ama divertirsi in pista, con ...

L'ANNO CHE VERRÁ - CAPODANNO RAI1/ Diretta e ospiti - video : Donatella Rettore fa Ballare tutti : L'ANNO che verrà è lo show di CAPODANNO di Raiuno: Amadeus, in Diretta da Matera, accoglie il 2019. Sul palco anche Donatella Rettore con il 'cobra'.

Belen Rodriguez Balla con la sorella Cecilia. Sui social è pioggia di critiche : stato un Natale hot e fuori dagli schemi per Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. Il pranzo del 25 Dicembre che si è svolto in famiglia con compagni e rispettivi figli a seguito, si è trasformato in ...

Chelsea - maxi-offerta per Isco : il Real Madrid traBalla : Chelsea, Maurizio Sarri alla ricerca di rinforzi in vista della seconda parte di stagione, i suoi Blues si sono staccati dalla vetta della Premier Il Chelsea di Maurizio Sarri è alla ricerca di nuovi rinforzi in vista della seconda parte di stagione. La distanza dalla vetta sta pian piano aumentando ed i Blues devono guardarsi alle spalle in chiave corsa alla Champions League. Secondo quanto riferito dal Daily Express, il Chelsea sarebbe ...

“Ecosostenibilità è sviluppo”. Perché imBallaggi e filiera green convengono alle aziende : "L'abito non fa il monaco", insegna la saggezza popolare. Eppure, contraddicendo il proverbio, tutti siamo consapevoli di quanto la prima impressione conti davvero. Anche in senso lato, per quanto riguarda i prodotti commerciali: questi, di solito, si presentano in una confezione, altrimenti detta packaging o imballaggio, che ne garantisce prestazioni e funzionalità (integrità, sicurezza, igiene del prodotto, ecc.). Si tratta ...

Preziosi : 'Potrei vendere il Genoa. Salvini aiuto - ecco perché ho cacciato Ballardini. Piatek e Cassano...' : In Inghilterra c'era una volontà politica. Spero che Salvini prenda a cuore la situazione'. 'Ballardini non mi ha mai convinto. È un allenatore basico, può gestire situazioni complicate, ma se deve ...

La ragazza che Balla con i lupi (in Cina) : Ha 20 anni, e il suo lavoro è addestrare lupi da 40 kg. Zhou Xinyue ogni giorno si occupa da sola di gestire 8 esemplari, i suoi video sono diventati virali.

Roma - Totti telefona a Conte : la posizione di Di Francesco è più che mai traBallante : Antonio Conte contattato da Totti per sondare il terreno in merito alla panchina della Roma, il futuro di mister Di Francesco è seriamente in bilico Una telefonata di Totti ad Antonio Conte, scuote la giornata della Roma, il tutto dopo il clamoroso pareggio di ieri in 11 contro 9 in casa del Cagliari. La posizione di mister Di Francesco è a serio rischio. Per adesso la società giallorossa ha optato per un ritiro punitivo, ma ...

Domenica Live : le Lecciso Ballano ma non piacciono - la Kessler chiede : 'Perché lo fate?' : Ieri Domenica 3 dicembre Loredana Lecciso è stata tra le ospiti della puntata di Domenica Live condotta da Barbara D'Urso: la ex di Al Bano è stata chiamata a commentare tutta la vicenda riguardante il cantante di Cellino e il presunto malore che gli avrebbe impedito di essere presente in trasmissione alcune settimane fa. Al termine dell'intervista la Lecciso, insieme a sua sorella, si è cimentata in un balletto delle famosissime gemelle ...