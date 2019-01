Avellino | Di Maio cavalca la rabbia dei familiari | Feccia politica garantiva

Di Maio : 'Assoluzione di Castellucci ad Avellino incomprensibile. Ci riprenderemo Autostrade' : Il vicepremier: 'Le grida delle famiglie alla notizia dell'Assoluzione mi fanno incazzare. La feccia politica ha garantito l'impunità a Benetton'

Strage bus Avellino - assolto l'ad di Autostrade Castellucci. Furia Di Maio : "Vergogna, questa non è giustizia", hanno gridato i familiari delle vittime dopo la lettura della sentenza. Condannato il proprietario del bus e alcuni dirigenti Aspi. Il vicepremier: "Feccia politica ...

Strage bus Avellino - Luigi Di Maio : "Assoluzione di Castellucci incomprensibile. Ci riprenderemo Autostrade" : "La rabbia dei familiari dopo l'assoluzione di Giovanni Castellucci mi fa incazzare". Non usa mezzi termini Luigi Di Maio per commentare l'esito del processo di primo grado per la Strage del bus di Avellino. L'ad di Autostrade era uno dei 15 indagati. Il vicepremier pentastellato rincara la dose: "Per essere chiari: io ce l'ho con la feccia politica che in questi anni ha firmato ad autostrade contratti capestro che li solleva da ogni ...

Strage bus Avellino - Luigi Di Maio : “Feccia politica ha garantito l’impunità ad Autostrade” : Luigi Di Maio attacca Autostrade per l'Italia e chi ha firmato le sue concessioni dopo la decisione dei giudici di assolvere l'ad Giovanni Castellucci per la Strage del bus di Avellino: "Il mio non è un attacco ai giudici, ce l’ho con la feccia politica che in questi anni ha firmato ad Autostrade contratti capestro che li solleva da ogni responsabilità, dandogli tutte le garanzie economiche e legali del caso".Continua a leggere

Chiusure domenicali - Sala vs Di Maio/ "Le faccia ad Avellino" - il ministro "Fighetto" - IlSussidiario.net : Chiusure domenicali, Sala contro Di Maio: 'Le faccia ad Avellino'. Salvini, 'rispetto più Avellino che un radical chic da salotto'.

Chiusure domenicali - Sala a Di Maio : «Le faccia ad Avellino - non rompa le palle a Milano». La replica : «Per lui i diritti sono una rottura» : Negozi e centri commerciali, il sindaco: «Noi abbiamo un modello che funziona e nove milioni di turisti». Il vicepremier: «Sindaco fighetto del Pd, chi se ne frega». La controreplica: «Prima lavori il 10% di me». Salvini: «Radical chic irrispettoso»

Negozi chiusi alla domenica - Sala : "Non ci rompano le palle - le facciano ad Avellino" | Di Maio : sindaco fighetto Pd | E s'indigna Mastella : Il sindaco del capoluogo lombardo: "Le facciano ad Avellino". Il vicepremier ribatte seccato: "Chi se ne frega di un fighetto del Pd"

Negozi chiusi la domenica - Sala a Di Maio ‘Non rompa le p... - lo faccia ad Avellino’ La replica : ‘Fighetto Pd - chi se ne frega’ : Negozi e centri commerciali, il sindaco: «Noi abbiamo un modello che funziona e nove milioni di turisti». Il vicepremier pentastellato: «Sindaco fighetto del Pd, chi se ne frega». La controreplica: «Prima lavori il 10% di quello che ho fatto io»

Il sindaco di Milano contro Di Maio : "Le chiusure domenicali le facciano ad Avellino - non rompano le palle a noi" : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a un convegno all'università Bicocca, è tornato a bomba sulla questione delle chiusure domenicali di negozi ed esercizi pubblici. "Se le vogliono fare in provincia di Avellino - ha detto nel corso di un panel - le facciano, ma a Milano è contro il senso comune. Pensassero alle grandi questioni politiche, non a rompere le palle a noi che abbiamo un modello che funziona e 9 milioni ...

Negozi chiusi la domenica - Sala a Di Maio ‘Non rompa le p... - lo faccia ad Avellino’ La replica : ‘Un fighetto Pd - chi se ne frega’ : Negozi e centri commerciali, il sindaco di Milano commenta la proposta: «Noi abbiamo un modello che funziona e nove milioni di turisti». Il vicepremier pentastellato: «Chi se ne frega di quello che pensa il sindaco fighetto del Pd»

Chiusure domenicali - Sala : “Le facciano ad Avellino e non rompano le palle a noi”. Di Maio : “Prima diritti dei lavoratori” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a un convegno all’università Bicocca, è tornato sulla questione delle Chiusure domenicali di negozi ed esercizi pubblici. “Se le vogliono fare in provincia di Avellino – ha detto nel corso di un panel – le facciano, ma a Milano è contro il senso comune. Pensassero alle grandi questioni politiche, non a rompere le palle a noi che abbiamo un modello che funziona e 9 milioni di ...

Negozi chiusi la domenica - Sala a Di Maio «Non rompa le p... - lo faccia ad Avellino» : Il sindaco di Milano in un convegno alla Bicocca commenta la proposta del vicepremier pentastellato sulle chiusure domenicali di Negozi e centri commerciali. «Noi abbiamo un modello che funziona e nove milioni di turisti»