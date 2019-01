Atalanta | Mancini | il bomber delle retrovie che fa gola alle big

Atalanta - il mercato in uscita si accende : Kresic a Carpi e l’Everton “chiama” Mancini : Atalanta presa d’assalto sul mercato, oltre alle voci su Gomez e Castagne, arrivano ora anche offerte per il centrale Mancini “Atalanta B.C. comunica la risoluzione del prestito di Anton Kresic alla Cremonese e la successiva cessione del calciatore, sempre a titolo temporaneo, al Carpi”. Sul sito ufficiale dell’Atalanta è apparso oggi il comunicato che annuncia il passaggio di Kresic al Carpi. Le notizie in merito al ...

Atalanta - Mancini difensore goleador. E occhio all'Inter... : Quante volte avete notato Toloi là davanti, in pratica da vero esterno offensivo, per poi ritrovarlo dietro, nella sua 'zolla' di terzo di destra pronto a difendere? Di certo, tante. E i suoi 10,220 ...

Sassuolo-Atalanta 2-6 : tripletta di Ilicic e gol di Zapata - Gomez e Mancini : REGGIO EMILIA - Goleada al Mapei con un'Atalanta che... quando vede il verde accelera e passa. Finisce 6 a 2 un match bellissimo, giocato a viso aperto, molto divertente. Vince un'Atalanta che si ...

Serie A LIVE - i match delle 15 : Mancini - tris Atalanta! [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Juve e Sampdoria, continua il sabato di Serie A con le sette gare delle 15. Scontro salvezza al Bentegodi tra Chievo e Frosinone. L’Empoli, desideroso di tornare al successo, ospita l’Inter di Spalletti, che ritrova Nainggolan ma deve rinunciare a Perisic – infortunatosi nella rifinitura. All’Olimpico, la Lazio ospita il Torino di Mazzarri; l’squadra capitolina, la ...

Atalanta - Mancini : 'Bello giocare qui - siamo tutti dei punti fermi. Il gol...' : Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Lazio. 'Quando giochi è sempre un qualcosa di bello, giocare in questo stadio ancor di più. siamo tutti dei punti fermi, chi fa in campo dà sempre il massimo. Mi fa ...

Atalanta-Inter 4-1 : gol e highlights. Reti di Hateboer - Mancini - Djimsiti e Papu Gomez. Inutile rigore di Icardi : Atalanta-Inter 4-1 9' Hateboer, A,, 47' rig. Icardi, I,, 62' Mancini, A,, 88' Djimsiti, A,, 94' Gomez, A, Atalanta, 3-4-1-2,: Berisha; Toloi, 56' Castagne,, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, ...

Inter-Atalanta - che affari fra Zhang e Percassi : Mancini il prossimo colpo : affari, trattative, che spesso vanno anche oltre il mondo del pallone, con due famiglie strettamente legate fra loro n onostante la distanza importante, almeno kilometrica fra Bergamo e la Cina. ...

Serie A - Bologna-Atalanta 1-2 : Mbaye illude - Zapata e Mancini firmano la rimonta : BOLOGNA - L'Atalanta è tornata. Smaltita la delusione per la mancata qualificazione in Europa League e dopo un avvio di campionato complicato, la squadra di Gasperini centra la terza vittoria di fila ...

