Astronomia | gli “occhi” di Sofia puntati sulla Nebulosa di Orione

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Il vento proveniente da una stella neonata situata nelladiimpedisce la formazione di nuove stelle nelle vicinanze. È il risultato di uno studio condotto dall’Università di Colonia realizzato grazie ai dati dell’osservatorio per l’a infrarossi della Nasa,. Secondo quanto emerso dalle osservazioni di, la stella neonata Theta1 Orionis C (θ1 Ori C), ha favorito la formazione di venti particolarmente forti in grado di spazzare via il materiale necessario allo sviluppo di nuove stelle.Ladi– spiega Global Science – è tra gli oggetti più osservati e più fotografati nel cielo notturno. È il vivaio stellare più vicino alla Terra e aiuta gli scienziati a comprendere meglio i processi di formazione stellare. Un velo di gas e polvere nasconde gli astri al suo interno e solo gli osservatori a infrarossi comesono in grado ...