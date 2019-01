Astrologia del fine settimana | 12 e 13 gennaio | bene Pesci | Capricorno sottotono

Astrologia del 29 al 31 dicembre : weekend interessante per Toro e Acquario : L’ultima settimana dell'anno sta per concludersi, quali sono i presagi degli astri e delle stelle per queste ultime giornate del 2018? Scopriamolo qui di seguito con l’oroscopo su amore, lavoro e salute di sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 dicembre per i segni da Ariete a Pesci. Oroscopo dal 29 al 31 dicembre, con predizioni su amore, lavoro e salute per il Capodanno 2019 Ariete: con Giove e Saturno in posizione dissonante potrebbero nascere ...

Astrologia del penultimo fine settimana di dicembre : rivelazioni per Cancro e Leone : Probabilmente questo fine settimana sarà all'insegna di tutto ciò che riguarda il Natale, ma sarà anche un weekend denso di colpi di scena nella vita di alcuni segni zodiacali. In particolare per Leone, Sagittario e Cancro. L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: fatevi un bagno ristoratore prima di cominciare un sabato che si prospetta essere molto impegnativo. In serata ci sarà del relax tutto meritato ma attenzione, perché domenica si ...

Astrologia della settimana - dal 17 al 23/12 : giornate intense per Toro - bene Gemelli : La terza settimana dell’ultimo mese dell’anno sta per iniziare, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste nuove giornate? Scopriamolo qui di seguito con l’oroscopo segno per segno su amore, lavoro e salute della settimana, da lunedì 17 a domenica 23 dicembre 2018. Oroscopo della settimana, dal 17 al 23 dicembre 2018, da Ariete a Pesci Ariete: con la Luna nel segno l’inizio della nuova settimana si rivelerà molto positivo per ...

Astrologia del weekend 15 e 16 dicembre : sottotono Cancro e Toro : Il terzo weekend del mese di dicembre è ormai giunto. Cosa prevedono le stelle per tutti i segni nel periodo compreso tra sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018? Ecco le stelle con lavoro, salute amore segno dopo segno. L'oroscopo del 15 e 16 dicembre Ariete: in questo fine settimana riceverete delle interessanti novità. Vi sentite particolarmente energici, potreste fare anche dei cambiamenti che riguardano il lato lavorativo. Toro: con Venere ...

Astrologia del 9 dicembre : ottimo fine settimana per Vergine e Gemelli : L'oroscopo del giorno 9 dicembre si presume possa essere molto positivo e ricco di novità per alcuni segni. Vediamo allora di mettere sul piatto 'buono' della bilancia i segni valutati al top e sul piatto opposto, quello della negatività, gli altri simboli preventivati sottotono. Pronti a saziare la vostra sete di curiosità? Di seguito le previsioni astrali di domenica 9 dicembre valide per l'intero arco zodiacale. Previsioni da Ariete a ...

Astrologia del 7 dicembre : tensioni in amore per il Sagittario - meglio il Toro : La prima settimana dell'ultimo mese dell'anno sta per volgere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di venerdì? Scopriamolo qui di seguito con l'oroscopo su amore, lavoro e salute del 7 dicembre 2018 segno per segno. Oroscopo del 7 dicembre 2018 da Ariete a Pesci, predizioni su amore, lavoro e salute Ariete: il 2019 sarà un anno positivo e ricco di novità per questo segno, dunque meglio iniziarlo ...

Astrologia del 6 dicembre : nuovi incontri per il Toro - agitato il Cancro : La prima settimana di quest'ultimo mese dell'anno sta per giungere al termine, ma prima di accogliere il week end scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di giovedì. Ecco di seguito l'oroscopo del 6 dicembre 2018 per i segni da Ariete a Pesci con previsioni su amore, lavoro e salute. Astrologia del 6 dicembre segno per segno, predizioni su amore, lavoro e salute Ariete: in questa giornata le stelle non saranno ...

Astrologia della settimana dal 3 al 9 dicembre : per Ariete e Capricorno amore al top : dicembre è appena iniziato e l'atmosfera natalizia si respira già nell'aria, scopriamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la prima settimana del mese più romantico dell'anno. Ecco qui di seguito l'oroscopo della settimana, da lunedì 3 a domenica 9 dicembre 2018, per tutti i segni dello Zodiaco. Oroscopo della settimana segno per segno: previsioni su amore, lavoro e salute Ariete: in questa settimana i sentimenti tornano ...

Astrologia del fine settimana - 1 e 2 dicembre : tensioni per i Pesci - bene l'Ariete : dicembre è appena iniziato, scopriamo dunque come si preannuncia il primo week end del mese in base al presagio degli astri e delle stelle. Ecco qui di seguito l'oroscopo del fine settimana per tutti i segni dello Zodiaco da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Oroscopo del fine settimana, 1 e 2 dicembre 2018 Ariete: nel mese di dicembre 2018 ci sarà un bel recupero per quel che riguarda i sentimenti e nelle ...

Oroscopo dicembre 2018 : previsioni e Astrologia del mese su amore e lavoro : Cosa ci riserverà di interessante il prossimo mese? A rispondere l'Oroscopo di dicembre 2018 con le relative previsioni segno per segno. In evidenza pertanto il probabile andamento riservato dall'astrologia su come potrebbero presentarsi i settori relativi all'amore e al lavoro. A fare la differenza i pianeti presenti nei vari settori, punti molto importanti per tirare su previsioni affidabili e veritiere. Intanto novembre ha lasciato un po' ...