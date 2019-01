Arrestarono ghanese accusandolo di terrorismo per avere l’encomio | tre carabinieri

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Avevano inventato un falso caso dicostruendo le prove a tavolino e arrestando un cittadinopur sapendolo innocente con l’obiettivo di ottenere un encomio. Sono stati condannati a nove anni di carcere a testa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord i tre(sospesi dal servizio) che, a giugno scorso, avevano accusato l’extracomunitario di custodire armi clandestine, ipotizzando un suo coinvolgimento in attività terroristiche. Pochi giorni dopo ad essere arrestati sono stati proprio loro, due sottufficiali e un appuntato, in seguito all’indagine lampo che ha fatto venire alla luce il piano ordito per incastrare ilLA CONDANNA – A sei mesi di distanza da quei fatti, si è svolto con il rito abbreviato il processo a carico di Castrese Verde, 46enne di Quarto, Giuseppe D’Aniello, 50enne di Teverola (Caserta) e Amedeo ...