Arezzo | le Case del Popolo sfrattano il Partito democratico dalla sede storica “Imu non

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Non riusciva più a pagare l’Imu: ladel Pd diè sotto sfratto. Come riporta La Nazione, ladi piazza Sant’Agostino ha accumulato un debito di 38mila euro. Nessuna conferma o smentita dai dirigenti locali del. Lo sfratto, secondo la Nazione, arrivacooperativa Unione delledel, guidata dall’ex tesoriere dei Ds ed ex sindaco di Pieve Santo Stefano Lamberto Palazzeschi. Ladi piazza Sant’Agostino, che finfine degli anni ’40 ha ospitato il Pci, passando poi per le evoluzioni in Pds e Ds, fino ai dem di oggi, è considerata la “Botteghe oscure di”.L’accordo tra il Pd e la coop, proprietaria dello stabile, in vigore da anni, prevede che il canone di affitto per i tre piani di uffici e saloni (compresa una mansarda) corrisponda esattamente con l’Imu dell’immobile. L’Unione ...